İki sınır kapısı ve havalimanında daha aşılama başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla iki sınır kapısı ve havalimanında daha pazartesi itibariyle aşı hizmetinin verileceğini duyurdu.

KORONAVİRÜS Yolculuktan önce aşı

Şu anda 48 havalimanının 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlara 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuluyor. Benzer şekilde 4 ildeki kara sınır kapılarında da şu an aşı hizmeti veriliyor.

"SAYILAR ARTACAK"

Bakan Koca, yaptığı duyuruda, "48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak" ifadelerini kullandı.

HAVALİMANLARI VE SINIR KAPILARIMIZDA AŞI. 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak. REKLAM July 4, 2021