Koronavirüs İki sınır kapısı ve havalimanında daha aşılama başlıyor
TÜRKİYE

İki sınır kapısı ve havalimanında daha aşılama başlıyor

Aşı uygulamasının yapıldığı havalimanları ve sınır kapılarının sayısı artıyor. Şu anda 38 havalimanı ve dört ildeki sınır kapılarında aşı hizmeti sunulurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sayının artacağını duyurdu. İki sınır kapısı ve havalimanında daha pazartesi itibariyle aşı hizmeti verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki sınır kapısı ve havalimanında daha aşılama başlıyor
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda aşı hizmet veriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla iki sınır kapısı ve havalimanında daha pazartesi itibariyle aşı hizmetinin verileceğini duyurdu.

Yolculuktan önce aşı
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Yolculuktan önce aşı

Şu anda 48 havalimanının 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlara 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuluyor. Benzer şekilde 4 ildeki kara sınır kapılarında da şu an aşı hizmeti veriliyor.

"SAYILAR ARTACAK"

Bakan Koca, yaptığı duyuruda, "48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak" ifadelerini kullandı.

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