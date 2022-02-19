Turkovac'ta yeni uygulama: 16-18 yaş grubuna yapılıyor

Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac’ın 16-18 yaş grubunda uygulamasına başlandı. Çalışmaya kronik rahatsızlığı bulunmayan 517 gönüllü katılacak.

Bir kısmına Turkovac, bir kısmına Sinovac uygulanacak. Ankara Şehir Hastanesi’nde pilot olarak başlayan uygulamanın gelecek hafta Ankara ile birlikte toplam 14 şehirdeki sağlık merkezlerinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Önümüzdeki hafta da gebeler üzerinde Turkovac çalışması başlayacak. Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, “Bu çalışmada çocuk yaş grubumuzda aşının etkinliğini, güvenliğini gösterelim istiyoruz. Hedefimiz toplamda 517 çocuğun katıldığı bir çalışmayı planlamak. Bundan sonrasında da diğer yaş gruplarını kapsayacak şekilde ilerleyecek.” dedi.

GÖNÜLLÜLER BEKLENİYOR

Turkovac Aşılama Ergen Çalışması Sorumlu Araştırmacısı Prof. Dr. Aslınur Parlakay da 16-18 yaş grubundaki çalışmanın Ankara Şehir Hastanesi’nde pilot olarak başlatıldığını belirtti. İlerleyen dönemde güvenlik değerlendirmesi ile kapsamın genişletilebileceğini aktaran Parlakay, “Türkiye genelinde 14 merkezde, bütün büyük şehirlerde Ankara, İstanbul, Adana, İzmir ve pek çok şehirde her isteyen gönüllünün katılabileceği merkezlerimiz olacak.” diye konuştu.

Pilot olarak Ankara Şehir Hastanesi’nde başlayan çalışma, gelecek haftadan itibaren Adana, İzmir gibi illerin içerisinde olduğu 14 merkezde devam edecek. Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Emrah Şenel de genel olarak hastalığın çocuklarda daha hafif geçtiğine ilişkin algıların bulunduğuna işaret etti. Şenel, aşı olmayan çocuklar içinde yoğun bakıma yatanların bulunduğunu belirterek, onların da risk altında olduğunu vurguladı.

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Yerli aşı olup yoğun bakıma yatan yok

Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Turkovac aşısının etkinliğine ilişkin, birinci ve ikinci dozunu olmuş, 14 gün geçmiş kişileri takip ettikleri 114 günlük ilk değerlendirmede, yoğun bakıma yatan veya direk olarak hastalığı nedeniyle hastaneye yatması gereken hasta olmadığını söyledi. Bu ilk değerlendirme sonrasında yaklaşık 160 günün geride kaldığını belirten Kara, “Bu dönem içerisinde yine Turkovac aşısı olup da yoğun bakımda yatan hastamız şu ana kadar yok.” dedi. Kara, Turkovac’ın hatırlatma dozu çalışmalarında elde ettikleri antikor yanıtlarının da çok yüksek olduğunu, ciddi anlamda hastalığı olan kimsenin bulunmadığını ayrıca ciddi yan etkiler görülmediğini dile getirdi.

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