Koronavirüs TURKOVAC 81 şehirde
TÜRKİYE

TURKOVAC 81 şehirde

Türkiye’de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac dün itibarı ile 81 ilde uygulanmaya başlandı. Aşı yaptırmak isteyenler MHRS üzerinden randevu alarak aşı olabiliyor. Turkovac, 30 Aralık’tan bu yana şehir hastanelerinde uygulanıyordu. Van’da aşı olan Ayhan Yavuz, “Devletimizin aşısına güveniyoruz, bu yüzden de aşı yaptırdık” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​TURKOVAC 81 şehirde
TURKOVAC vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Türkiye’nin yerli aşısı TURKOVAC pazartesi günü itibari ile 81 ilde uygulanmaya başladı. Faz-3 çalışmalarından sonra 30 Aralık’ta sadece Şehir Hastanelerinde uygulanan aşının bütün illerde yapılması vatandaşları heyecanlandırdı. İlk kez TURKOVAC’ın yapıldığı kentlerdeki vatandaşlar MHRS veya Alo 182 üzerinden randevu alarak hastanelere geldi.

TURCOVAC
TURCOVAC

TÜRÜ NE OLURSA OLSUN FARK ETMEZ

Vatandaşlar, önceki aşıları ister mRNA olan BioNTech isterse inaktif SİNOVAC olsun ilk doz ya da hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC’ı vurulabilecek. Böylece, aşılama için TURKOVAC’ı bekleyen vatandaşların bekleyişi de sona erecek.

İLK KEZ AŞI YAPTIRDIM

Van’daki aşı merkezinde aşı olan Ayhan Yavuz, “İlk kez aşı yaptırdım. Milli aşıya güvendiğim için gelip aşı yaptırmak istedim. Rabbim şifalar versin. Aşı olmayan herkese Turkovac aşısını tavsiye ediyorum. Daha önce aşıya güvenemedim. Bazı arkadaşlarımız da sıkıntı yaşamıştı. Milli aşı uzun süre laboratuvar test aşamasından geçti. Bu yüzden beklemeyi tercih ettik. Devletimizin aşısına güveniyoruz, bu yüzden de aşı yaptırdık” diye konuştu.

KOŞARAK GELDİK

Kırıkkale’de aşı olan Yunus Yiğitcan, “Ben daha önce 2 defa Biontech oldum. TURKOVAC aşısını bekliyordum. Aşı gelir gelmez ilk işim randevu almak oldu. Hemen hastaneye koşarak geldim” derken, Trabzon’dan Ahmet Köken, “Sağlık Bakanımız yerli aşının çıkacağını sürekli söylüyordu. Onun için hiç aşı vurulmadım TURKOVAC aşısını bekledim. Bugüne nasip oldu. Randevu sistemine kayıt yaptırdım. Aşımı yaptırdım çok şükür. Bu süreci yerli aşımızla birlikte atlatırız” dedi.

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