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Kuaförler açık mı? Tam kapanmadan sonra kuaför ve berberler ne zaman açılıyor?

17 günlük tam kapanma süreci yarın sona eriyor. Sabah 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı sürecin ayrıntılarını içeren bir genelge yayımladı. Tam kapanmadan sonra kuaför ve berberler ne zaman açılıyor? İşte yanıtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuaförler açık mı? Tam kapanmadan sonra kuaför ve berberler ne zaman açılıyor?
Kuaför

Yarın 05.00'den itibaren tam kapanma süreci sona eriyor. 17 Mayıs ile 1 Haziran sürecinde önlemler biraz daha gevşetildi. Peki bu dönemde kuaför ve berberler açık mı?

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İçişleri Bakanlığı sürecin ayrıntılarını 81 ile gönderdiği genelge ile belirledi.

Buna göre hafta içi akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokak kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonu ise kısıtlama devam edecek. Yasak cuma akşamları 21.00'de başlayacak pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.

Bu süreçte 65 yaş üstü olup iki doz aşısını yaptıranlar ile 18 yaş altına sokak kısıtlaması yok.

Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş üstü kişiler ise hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma aracı kullanmasına izin verilmeyecek.

Kafe ve restoranlar 1 Haziran'a kadar kapalı olacak. Hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında paket servis ve gel-al şeklinde hizmet verebilecekler.

KUAFÖR VE BERBERLER AÇIK MI?

Berber ve kuaförler de hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında müşterilerine kapılarını açabilecek.

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