Özgün Okullar ne zaman açılacak? (8 ve 12 sınıflarda son durum)
ÖZGÜN HABERLER

Okullar ne zaman açılacak? (8 ve 12. sınıflarda son durum)

MEB, okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçileceğini, diğer kademelerde ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılacak? (8 ve 12. sınıflarda son durum)
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında eğitimde uygulanacak kararlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Okullar ne zaman açılacak?

Buna göre, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yürütülecek yüz yüze eğitime, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullara uyulması şartıyla başlanabilecek.

Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarının salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, valilikler tarafından sağlanacak.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Abone Ol Google News
Ümmet bizden liderlik bekliyor

Ümmet bizden liderlik bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması.
İHA veİKAlar için geliştirildi

İHA ve
İKA'lar için geliştirildi

​40 milimetre çapında ve iki km menzili var.
Gazzeli çocuğun çığlığı: Sadece 10 yaşındayım doktor olmak isterdim bu çocuk halimle ne yapabilirim?

BM yine ortaya konuştu

BM yine ortaya konuştu

İsrail'in katliamlarından bahsetmeden 'derhal son verin' çağrısı yaptı.

Filistinli şehit sayısı 174'e yükseldi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü.

​İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili sözlerini unuttu.

Nekbe'nin 73'üncü yılında İsrail beklemediği bir tabloyla karşı karşıya
Dünya

Nekbe'nin 73'üncü yılında İsrail beklemediği bir tabloyla karşı karşıya

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu. Uzmanlar, yaşanan son gelişmelerin Filistin davasına yeniden itibar kazandırdığını, sahip olduğu büyük imkanlara ve gücüne rağmen İsrail'in Filistinlilere boyun eğdirmekte aciz kaldığını belirtiyor. Filistinli emekli Tümgeneral Yusuf eş-Şarkavi; "Bizler Şeyh Cerrah sonrası diye isimlendirebileceğimiz yeni bir aşamadayız. İsrail ordusunun üstünlüğü karşısında birtakım zafiyet görüntüleri sergilenebilir ancak Filistin halkı bazılarının imkansız sandığı bir kahramanlık ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.
Meclis'te yasama çalışmaları yoğun gündemle yeniden başlıyor
Gündem

Meclis'te yasama çalışmaları yoğun gündemle yeniden başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yaklaşık üç haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle 18 Mayıs Salı günü yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunda, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. En önemli gündemlerinden biri Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçimi olacak Meclis, 7 Haziran'a kadar HSK'nin 7 üyesini belirleyecek.
HES kanalındaki duvar çöktü: 300 dönüm tarla sular altında
Gündem

HES kanalındaki duvar çöktü: 300 dönüm tarla sular altında

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde bulunan hidroelektrik santraline su taşıyan kanalın duvarı çöktü. Yaşanan taşkında yaklaşık 300 dönüm tarım alanı sular altında kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.