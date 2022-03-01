​KYK bursuna zam geldi mi? KYK bursu ne kadar oldu?

KYK bursu ne kadar oldu?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK bursunun zam getireceklerini açıkladı. TÜBİTAK bursundan sonra akıllara KYK bursu geldi. Peki KYK bursuna zam geldi mi?

KYK bursuna zam geldi mi?

KYK burs-kredisine zam gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sadece TÜBİTAK bursları için zam açıklamasında bulundu.

KYK bursu ne kadar oldu?

TÜBİTAK bursu ne kadar oldu?

Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirrmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir.

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KYK bursu ne kadar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "burs ve kredileri önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz." dedi. Erdoğan'ın KYK burslarına dair sözleri şöyle; "Ülkelerimiz dünyada verilen burs ve kredi sistemine sahiptir. Her yıl 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl 180 bin evladımız burs alma imkanından faydalanacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs kredi 45 liracıktı. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350... Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

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