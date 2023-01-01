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Leeds United farklı kazandı
İngiltere FA Cup 3. Tur’da son 5 maçını kazanamayan Leeds United ve son 8 maçını kazanamayan Cardiff City karşı karşıya geldi. Leeds United rakibini 5-2 mağlup etti. Goller dakika 1’ ve 36’ Degnand Wilfried Gnonto (2), 34’ Rodrigo, 71’ ve 76’ Patrick Bamford (2)’dan geldi. Bu sonuçla Leeds United adını bir üst tura yazdırdı. Leeds United - Cardiff City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
9:53 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Leeds United 5-2 Cardiff City

Leeds United 5-2 Cardiff City

#Leeds United
#Cardiff City
#maç özeti
#İngiltere FA Cup
#3. tur
14 dakika önce
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Leeds United farklı kazandı
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