İngiltere FA Cup 3. Tur’da son 5 maçını kazanamayan Leeds United ve son 8 maçını kazanamayan Cardiff City karşı karşıya geldi. Leeds United rakibini 5-2 mağlup etti. Goller dakika 1’ ve 36’ Degnand Wilfried Gnonto (2), 34’ Rodrigo, 71’ ve 76’ Patrick Bamford (2)’dan geldi. Bu sonuçla Leeds United adını bir üst tura yazdırdı. Leeds United - Cardiff City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
9:53 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Leeds United 5-2 Cardiff City
İngiltere FA Cup 3. Tur maçları devam ediyor. Dün akşam Leeds United ve Cardiff City karşı karşıya geldi. Maç Leeds United’ın 5-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
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