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Ligler ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar

Ertelenen lig maçlarının durumu netlik kazandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 19 Aralık Salı günü liglerin başlacağını açıkladı.

14:37 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 14:39 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye'de ligler ne zaman başlayacak? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı
Türkiye'de ligler ne zaman başlayacak? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı
- Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e gerçekleşen saldırının yankıları sürüyor. Geçen günlerde süresiz ertelenen liglerin kaderi belli oluyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalar yaptı.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 19 Aralık Salı günü liglerin başlacağını açıkladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenada kendisiyle gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez. Halil Umut Meler çok şükür iyileşiyor. Bildiğiniz gibi taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ile ailesine kavuşuyor. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın."

"DİSİPLİN KURULU KARARINI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAK"

Halil Umut Meler'in durumu hakkında bilgi vermek istiyorum. Doktorlardan bilgi aldık, çok şükür iyileşiyor. Kendisini de iyi gördük, bugün taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ve ailesine kavuştu. Allah bir daha bu acıları ne Halil Umut Meler'e ne diğer hakemlerimize ne de diğer futbol paydaşlarına yaşatmasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımızı sunmak istiyorum. Olayla ilgili hızla harekete geçen Adalet, İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Türk futbolunda kısa süre içinde reform yaparak harekete geçtik. O gün nasıl birlik beraberlik olduysak, bugün de birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Hukuk Müşavirliği sevklerini yapmıştır. TFF Disiplin Kurulu, kararını perşembe günü açıklayacaktır.

NE OLMUŞTU?

Eryaman Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Meler bugün taburcu edilirken ligler de süresiz olarak tatil edilmişti.


#süper lig
#TFF
#Mehmet Büyükekşi
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