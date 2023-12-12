AK Parti'de Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için ihraç istemi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca'nın skandal hareketi tüm Türkiye'de tepki çekti.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ve partinin eski milletvekili Faruk Koca'nın tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildi.