AK Parti'de Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için ihraç istemi

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesine Habertürk ulaştı. Koca, "Amacım sözlü tepki göstermekti, tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez. Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur" diyerek kendini savundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Peki, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ne kadar ceza alacak? Fatih Koca kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...