MANİSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi)

il merkezi ile Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21–50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Manisa 5 günlük hava durumu için haberimize göz atabilirsiniz.