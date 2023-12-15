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Meteoroloji’den Manisa’ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için yarın (Cumartesi) gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların yarın etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış için sel, su baskını, taşkın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. Manisa 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:45 - 15/12/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Meteoroloji Manisa için sağanak yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji Manisa için sağanak yağış uyarısı yaptı
2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi)
il merkezi ile Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21–50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Manisa 5 günlük hava durumu için haberimize göz atabilirsiniz.

MANİSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Manisa 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile
'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul,
, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 12 (Yağışların sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.)

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21 (Yağışların, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah doğusu, öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu 14




#Manisa
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#hava durumu
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Meteoroloji’den Manisa’ya sağanak yağış uyarısı