KPSS 2022 DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM duyurdu: 2022 KPSS DHBT tarihi açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS DHBT sınavına katılmak durumunda. Diyanet bünyesinde görev almak isteyen adaylar girmek istedikleri DHBT sınavı 2022 başvuruların ne zaman başlayacağını, 2022 DHBT sınav tarihi başta olmak üzere ÖSYM DHBT 2022 sınav ücreti ile DHBT sınav giriş belgesi yayınlanma tarihleri de yine adaylar tarafından bir hayli sorgulanıyor.

2022 DHBT başvurusu ne zaman alınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorunda. Peki, 2022 KPSS DHBT başvurusu ne zaman alınacak?

2022- ÖSYM KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvurular 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman?

KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavı, 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS sınav başvuru ücreti nasıl yatırılır?

Genel Yetenek - Genel Kültür oturumunda her bir oturum için 115 TL olan sınav ücreti, alan bilgisi sınavında ise her bir oturum için 80 TL olacak. Ayrıca ÖABT oturumlarına girecek adaylar da her bir ÖABT alanı ise 115 TL ödeme yaparak sınava katılabilecek. Yine DHBT'ye katılacak adaylar da bu oturum için 115 TL sınav ödemesi yapacak.

KPSS sınav ücreti ödemesi sınav başvurusunun ardından ÖSYM Ödeme sayfası üzerinden online olarak yaptırılabilir. Bunun yanı sıra kılavuzda yer verilen bilgilere göre,

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) üzerinden sınav ücreti ödenebilir.