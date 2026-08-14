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Pakistan 79. bağımsızlık yıl dönümünü kutluyor

Pakistan 79. bağımsızlık yıl dönümünü kutluyor

04:00, 14/08/2026, CumaG: Güncelleme: 06:42, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Pakistan 79. bağımsızlık yıl dönümünü kutluyor
Şahbaz Şerif.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Yeni Şafak için kaleme aldığı yazıda, ülkesinin 79. Bağımsızlık Günü’nü kutlarken Pakistan’ın kuruluşuna giden süreçte verilen büyük mücadele ve fedakârlıkları anlattı.

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı / Şahbaz Şerif

Bugün, Bağımsızlık Günü’nün coşkulu vesilesiyle, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm Pakistanlı kardeşlerime en içten tebriklerimi ve samimi dileklerimi sunuyorum.

Bağımsızlık Günümüz kutlu olsun!

Pakistan’ın bağımsızlığının 79. yılını idrak ettiği bu anlamlı günde, aziz milletimizi gönülden selamlıyorum. Yüce Allah’a, bize sevgili vatanımız Pakistan’ı özgürlüğün paha biçilmez nimeti olarak bahşettiği için derin şükranlarımızı sunuyoruz.

Bağımsızlık mücadelemizin, Milletin Babası Kaid-i Âzam Muhammed Ali Cinnah, Pakistan’ın Mütefekkiri, Doğu’nun Şairi Allame Muhammed İkbal ve daha nice seçkin liderin öncülüğünde yürütülmüş olması hepimiz için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Bugün bir millet olarak, Pakistan Hareketi’nin liderlerini, öncü şahsiyetlerini, fedakâr çalışanlarını ve özgür bir vatan hayalini gerçeğe dönüştürmek için kararlılıkla mücadele eden ecdadımızı saygıyla anıyoruz.

Bağımsız bir devlet ideali; Kaid-i Âzam Muhammed Ali Cinnah’ın ileri görüşlü devlet adamlığı, ecdadımızın büyük fedakârlıkları, Pakistan Hareketi liderlerinin sarsılmaz kararlılığı ve Yüce Allah’ın sonsuz lütuf ve rahmeti sayesinde gerçeğe dönüşmüştür.

Pakistan Hareketi’nin ilham verici siyasi mücadelesi, Hint Alt Kıtası’ndaki Müslümanları bağımsız bir vatan hedefi etrafında birleştirdi. Atalarımız büyük zorluklara göğüs gerdi, emsalsiz fedakârlıklarda bulundu ve nihayet özgürlük mücadelesini zafere ulaştırdı.

14 Ağustos 1947’de, onur ve haysiyet içinde özgür bir millet olarak yaşayabileceğimiz, hayatımızı dinî ve kültürel değerlerimiz doğrultusunda şekillendirebileceğimiz bir vatana kavuştuk. Pakistan; İslam’ın yüce öğretileri ve Milletin Atası’nın vizyonu doğrultusunda, vatandaşlarına ırk, inanç, mezhep veya renk ayrımı gözetmeksizin eşit özgürlükler tanımaktadır. Pakistan İslam Cumhuriyeti Anayasası ve ülke yasaları, tüm vatandaşların temel haklarını güvence altına almaktadır.

Yüce Allah’ın lütfuyla, karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen ulusal kalkınma ve refah yolculuğumuz daha aydınlık bir geleceğe doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Pakistan halkı, sayısız güçlüğe rağmen Allah vergisi yetenekleri sayesinde hayatın her alanında kayda değer başarılara imza atmıştır.

Milli savunmadan ekonomiye, sanayi ve ticaretten yargıya, medyadan spora, eğitim ve beceri geliştirmeden din âlimlerinin, düşünürlerin, öğretmenlerin, bilim insanlarının, çiftçilerin ve tarım emekçilerinin katkılarına, ayrıca çağımızın yükselen alanlarına kadar Pakistanlı kadınlar ve erkekler, özveri, kararlılık ve azimle ülkemize büyük onurlar kazandırmıştır.

Yetenekli gençlerimiz, nitelikli iş gücümüz, yüksek eğitimli profesyonellerimiz, çalışkan çiftçilerimiz ve emekçilerimiz, ülkemizin parlak geleceğinin gerçek teminatıdır.

Son iki buçuk yılda Pakistan Hükûmeti, son derece zorlu şartların üstesinden başarıyla gelmiş ve ekonomik istikrar hedefini gerçekleştirmiştir. Artık gelişmiş bir ekonomi olma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.

Son iki yılda, yurt dışında yaşayan Pakistanlıların ülkeye gönderdikleri döviz transferleri 11,3 milyar ABD doları artarak hükûmet politikalarına duydukları güveni açıkça ortaya koymuştur. Modern bilgi teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmak, yenilik odaklı sürdürülebilir sanayi ve tarımsal kalkınmayı teşvik etmek, halkın refahını artıracak projeleri hayata geçirmek, istihdam imkânlarını genişletmek ve dünya standartlarında bir eğitim ile beceri geliştirme sistemi oluşturmak hükûmetimizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Kahraman silahlı kuvvetlerimiz, her zorluk anında ve her türlü düşmanca saldırıya karşı vatanımızın savunmasının sarsılmaz olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Pakistan, cesur silahlı kuvvetleriyle büyük gurur duymaktadır.

Marka-e-Haq sırasında silahlı kuvvetlerimiz, Mareşal Seyyid Asım Münir’in liderliğinde örnek bir birlik ruhu, sarsılmaz bir irade ve olağanüstü cesaret sergileyerek sevgili vatanımızın savunma ve şeref tarihine yeni ve görkemli bir sayfa eklemiştir.

Pakistan, ülkesinin savunması uğruna her türlü fedakârlığı yapmaya ve su kaynakları üzerindeki devredilemez hakkı da dâhil olmak üzere ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunmaya bağlılığını sürdürmektedir.

Bugün Pakistan, uluslararası toplum nezdinde güçlü, kararlı ve onurlu bir ülke; aynı zamanda barışın güçlü bir savunucusu olarak takdir görmektedir.

Bölgenin karmaşık ve zorlu şartları içinde Pakistan, sorumlu bir devlet ve küresel barışın, istikrarın ve bölgesel iş birliğinin destekçisi olarak yapıcı bir rol üstlenmiştir.

Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Pakistan’ın bölgede üstlendiği etkin rolün ve yükselen stratejik gücünün somut bir göstergesidir. Pakistan, mazlum Filistin halkına ve Cammu ile Keşmir’deki kardeşlerimize sarsılmaz dayanışmasını bir kez daha ifade etmekte; onlara yönelik ilkesel desteğini kararlılıkla yinelemektedir.

Güney Asya’da kalıcı barışın sağlanması, Cammu ve Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler’in ilgili kararları, uluslararası hukuk ve Keşmir halkının iradesi doğrultusunda diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasına bağlıdır.

Bu Bağımsızlık Günü’nde milletimiz, aziz vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi de minnet ve rahmetle anmaktadır.

Cesur silahlı kuvvetlerimize, emniyet ve kolluk kuvvetlerimizin fedakâr mensuplarına, gazilerimize ve milletimizin geleceği için canlarını veren tüm şehitlerimize karşı bütün milletimizin derin bir minnet borcu vardır.

Bugün, kalkınma ve refah, barış ve istikrar, toplumsal uyum ve milli birlik için omuz omuza çalışma konusundaki ulusal kararlılığımızı bir kez daha yenileyelim.

Bu vesileyle, toplumun tüm kesimlerine ve özellikle bütün siyasi partilere bir kez daha samimi çağrımı yineliyorum: Geliniz, ülkemizin bütünlüğünü korumak, milli çıkarlarımızı savunmak ve ilerletmek için yapıcı bir anlayışla birlikte çalışalım.

Yüce Allah’tan niyazım odur ki Pakistan’ı milletler topluluğu içinde onur ve izzetin simgesi kılsın; ülkemizi sürekli başarı ve ilerlemeyle taçlanmış görkemli bir gelecekle mükâfatlandırsın.

Âmin.

Şahbaz Şerif
Şahbaz Şerif

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Başlıklar :TarihPakistanŞahbaz Şerif
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