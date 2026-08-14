Hareket eden tuvaller: Pakistan’ın kamyon süsleme sanatı

Aziz Kurtoğlu

Pakistan’ın kara yollarında sanat, duvara asılı duran hareketsiz bir nesne değildir. Hareket eder. Kendine özgü melodiler çalan kornalarıyla, saatte yaklaşık 100 kilometre hızla yanınızdan geçer; tamponlarının altına asılmış zincirler ise bir dansçının ayak bileklerindeki halhallar gibi şıngırdar. İşte bu, dünyada eşi benzeri olmayan Pakistan kamyon sanatıdır. Sıradan yük kamyonlarının adeta hareket eden sanat eserlerine dönüştüğü bu gelenekte kamyonlar yalnızca şehirler arasında yük taşımaz; aynı zamanda hikâyeleri, duaları ve hayalleri de yollar boyunca taşır.

İlk bakışta Pakistan kamyonları yabancılara yalnızca gösterişli ve göz alıcı görünebilir. Canlı renkler, aynalar, zincirler ve hat sanatı örnekleri aracın görünen her köşesini adeta kaplamıştır. Ancak biraz daha dikkatle bakıldığında bambaşka bir dünya ortaya çıkar. Bir kamyonun yan yüzeyini kuyruklarını açmış tavus kuşları süsler. Kabin kapılarında kırmızı ve pembe güller demetler hâlinde açar. Ön camın üzerinde altın renkli Urduca hat yazısıyla işlenmiş şiir dizeleri yer alır. Ön tampona resmedilmiş bir çift göz ise birçok sürücüye göre nazardan koruyan ve kamyonu yol kazalarına karşı muhafaza eden sembolik bir tılsımdır.

Bu sanatın hiçbir ayrıntısı tesadüf değildir. Her kamyon, sahibi ile sanatçısının aylar süren emeğini ve önemli miktarda maddi yatırımını yansıtan bir tuvaldir. Hatta bazı kamyon sahipleri, süslemeler için aracın kendisinden daha fazla harcama yapmaktadır. Bir kamyonun tamamlanması birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Her ayrıntı farklı ustaların elinden çıkar; biri hat sanatında uzmanlaşırken, diğeri çiçek motiflerini işler, bir başkası ise kamyon kabinini değerli bir taç gibi süsleyen ince metal işlemelerini hazırlar.

Pakistan kamyon sanatının geçmişi, Britanya sömürge yönetimi dönemine kadar uzanır. O yıllarda at arabaları ve otobüsler, yolcuların ilgisini çekmek ve yoğun ticaret yollarında diğerlerinden ayrılabilmek amacıyla süslenmeye başlanmıştı.

1947’de Pakistan’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu gelenek, ülkenin taşımacılık sektöründe güçlü bir şekilde gelişme imkânı buldu. Karaçi, Peşaver ve Rawalpindi gibi şehirlerde yalnızca kamyon süslemeciliğiyle uğraşan atölyeler açıldı. Başlangıçta sade süslemelerden ibaret olan bu gelenek zamanla zengin ve kendine özgü bir görsel dile dönüştü. Her bölge kendi karakteristik üslubunu geliştirdi. Peşaver kamyonlarında çoğunlukla cesur geometrik desenler ve Peştun kültürünü yansıtan figürler görülür. Pencap’tan çıkan kamyonlar çiçek motifleri ve romantik şiirlerle bezenmiştir. Sind bölgesindeki kamyonlar ise güneş ışığında yıldızlar gibi parlayan ayna süslemeleri ve ince ahşap oymalarıyla dikkat çeker.

Süslenmiş bir kamyonun her ayrıntısı adeta bir şey anlatır. Tampondan sarkan zincirler yabancılar tarafından çıkardıkları metalik ses nedeniyle “jingle truck” olarak adlandırılsa da Pakistanlılar için bunlar kamyonun sesinin doğal bir parçasıdır; kamyon daha görünmeden gelişini haber verir.

Kabinin üzerine yerleştirilen ve “taç” (taj) olarak bilinen ahşap süsleme ise çoğu zaman aracın en gösterişli bölümüdür. Öylesine ince oyulur ve boyanır ki, bir yük kamyonunun parçasından çok bir sarayın ihtişamlı süslemelerini andırır.

Şiir de kamyon sanatının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kamyon sahipleri; özlemi, mizahı, aşkı ya da hayat felsefesini yansıtan dizeleri araçlarına yazdırmayı tercih eder. Kimi dizeler geride bırakılan bir anneyi anlatır, kimileri kaderi ve talihi, kimileri ise uzun yolların yalnızlığını dile getirir. Pek çok kamyon üzerinde görülen yaygın ifadelerden biri, güvenli bir yolculuk dileğini ifade eden kısa bir duadır. Bu dua, yoldan geçen diğer sürücülerin de görüp içlerinden aynı temennide bulunabilecekleri bir noktaya özenle işlenir. Bazı kamyonlarda ise arkadan gelen araçlara yönelik esprili uyarılar ve trafikte gülümsetmeyi amaçlayan nükteli sözler yer alır.

Hayvan figürleri de kamyon süslemelerinde önemli yer tutar. Aslan gücü, güvercin barışı, at ise hız ve zarafeti simgeler. Bunun yanı sıra sevilen bir kriket oyuncusunun, tanınmış bir siyasetçinin ya da huzur dolu bakışlarla uzaklara bakan hayali bir güzel kadının portreleri de kamyonların yan panellerinde sıkça görülür. Bu figürler, Hint Alt Kıtası’nın köklü süsleme geleneğinin önemli motifleri arasında yer almaktadır.

Her boyalı kamyonun arkasında bir sanatçı vardır. Bu sanatçılar çoğunlukla güzel sanatlar okullarında değil; yol kenarındaki dar ve mütevazı atölyelerde yıllar süren çıraklık eğitimiyle yetişirler. Birçoğu henüz genç yaşlarda ustalarının yanında çalışmaya başlar; onları izleyerek, boya karıştırarak ve fırçayı sabit tutmayı öğrenerek zamanla ustalaşırlar. Ustalarının ise tek bir çiçek yaprağını ya da tavus kuşunun tek bir tüy kıvrımını kusur suz biçimde işleyebilmek için onlarca yıl emek verdikleri olur.

Kamyon sanatı atölyeleri, zamanla ülke çapında ün kazanan belirli mahallelerde yoğunlaşmıştır. Özellikle Karaçi ve Rawalpindi’de bu sanat, birbirini tamamlayan uzmanlık alanlarından oluşan büyük bir üretim ağına dönüşmüştür. Metal ustaları dekoratif levhaları döverek şekillendirir. Ahşap ustaları kabinin üzerindeki görkemli tacı oyar. Ressamlar boş çelik yüzeyleri canlı renklere dönüştürür. Hat ustaları ise büyük bir ustalık ve titizlikle şiir dizelerini araca işler. Aralarında resmî bir koordinasyon olmaksızın çalışan bu sanatçılar, birlikte sıradan bir yük kamyonunu adeta halk sanatının hareket eden bir heykeline dönüştürürler.

Bu sanatçılar için kamyon sanatı çoğu zaman kuşaktan kuşağa aktarılan bir aile mesleğidir. Babadan oğula, amcadan yeğene, ustadan çırağa geçen bu gelenek bugün de yaşamaya devam etmektedir. Bununla birlikte kamyon sanatı sürekli gelişmektedir. Genç sanatçılar geleneksel motifleri çağdaş yorumlarla birleştirmekte; Pakistan dışındaki ilgi de giderek artmaktadır. Günümüzde kamyon sanatına özgü desenler tekstil ürünlerinde, ev dekorasyonunda ve hatta uluslararası moda defilelerinde kullanılmakta; böylece Pakistan otoyollarının renkli ruhu dünyanın farklı ülkelerindeki galerilere ve butiklere kadar ulaşmaktadır.

Süslemenin ötesinde

Bu sanatı yalnızca bir süsleme olarak nitelendirmek, taşıdığı derin anlamı göz ardı etmek olur. Pek çok sürücü için özenle süslenmiş bir kamyon, kimliğinin ve gururunun bir yansıması; nereden geldiğini ve kim olduğunu anlatan bir ifadedir. Uzun yol taşımacılığı, sürücülerin haftalarca ailelerinden uzak kaldıkları, zorlu yolları ve uzun geceleri geride bıraktıkları yorucu bir meslektir. Böylesine özenle boyanmış bir kamyon, onlar için adeta bir yol arkadaşı, gittikleri her yere beraberlerinde taşıdıkları hareketli bir yuva hâline gelir.

Sürücüler arasında tatlı bir rekabet ve güçlü bir dayanışma duygusu da vardır. Dinlenme tesislerinde kamyonlar, tıpkı bir sanat galerisindeki tablolar gibi incelenir ve karşılaştırılır. Her sürücü yeni yaptırdığı süslemeleri ya da özenle oyulmuş yeni tacını gururla sergiler. Böylece kamyonlar, yalnızca yük taşıyan araçlar olmaktan çıkar; sahiplerinin kişiliklerini yansıtan, inançlarını, mizah anlayışlarını, memleket özlemlerini, umutlarını ve gururlarını ifade eden hareketli sanat eserlerine dönüşür.

Pakistan yollarından dünyaya açılan bir sanat

Son yıllarda Pakistan kamyon sanatı, ülke sınırlarının çok ötesinde de hak ettiği ilgiyi görmeye başlamıştır. Uluslararası sergilerde bu gelenek, gerçek bir sanat dalı olarak tanıtılmakta; çeşitli müzeler, boyalı kamyon panellerini kültürel mirasın önemli örnekleri arasında koleksiyonlarına katmaktadır. Belgesel yapımcıları ise zamanla değişip dönüşen bu eşsiz “hareketli galeriyi” kayıt altına almak amacıyla özellikle Pakistan’a gelmektedir.

Hatta bazı Pakistanlı sanatçılar, kamyon sanatını duvarlara, otobüslere ve kamusal alanlardaki büyük sanat uygulamalarına taşımak üzere yurt dışına davet edilmektedir. Böylece kökleri Pakistan yollarında bulunan bu yerel sanat geleneği, dünyanın dört bir yanındaki yeni izleyicilerle buluşmaktadır.

Bütün bu gelişmelere rağmen kamyon sanatı özündeki ruhu korumaya devam etmektedir. Bu sanatın temelinde, onlarca yıl önce olduğu gibi bugün de insanın gündelik hayata güzellik ve anlam katma arzusu yatmaktadır. Sıradan bir yük kamyonu, ustalarının ellerinde estetiği, inancı ve umudu taşıyan bir esere dönüşmektedir.

Bu sanat, galeriler ya da sanat eleştirmenleri için değil; açık yollar için üretilir. Onu gören insanların çoğu ne sanatçıyı ne de kamyonun sahibini hiçbir zaman tanımayacaktır. Yine de tozlu bir ön camın ardından görülen rengârenk bir tavus kuşu ya da bir şiir dizesi, yolculuk sırasında tanımadıkları birinin yüzünde kısa süreli de olsa bir tebessüm oluşturabilir veya onu derin bir düşünceye sevk edebilir.

Hareket hâlindeki güzellik

Belki de Pakistan kamyon sanatını bu kadar etkileyici kılan en önemli özellik, onun asla yerinde durmamasıdır. Sessizce bir duvara asılı duran tabloların aksine bu sanat; kalabalık çarşıların içinden geçer, dağ geçitlerini aşar, çölleri ve nehirleri geride bırakır. Muson yağmurlarına, kavurucu yaz sıcaklarına meydan okur ve renklerini ülkenin en uzak köşelerine kadar taşır. Korunmak için değil; yaşanmak, kullanılmak ve zamanı geldiğinde yeniden boyanarak hayat bulmak için vardır.

Bu yönüyle kamyon sanatı, Pakistan kültürünün özünü yansıtır. Çünkü bu kültürde güzelliğin yalnızca müzelere ya da saraylara ait olmadığına; günlük yaşamın, emeğin ve şehirleri birbirine bağlayan uzun, tozlu yolların da ayrılmaz bir parçası olduğuna inanılır. Bu nedenle buğday, meyve ya da kumaş taşıyan sıradan bir kamyon, ressamının fırçasıyla adeta hareket eden bir duaya, uçsuz bucaksız coğrafyanın ortasında ilerleyen rengârenk bir umut simgesine dönüşür.

Yük çoktan yerine ulaştırılmış ve unutulmuş olsa bile geride bıraktığı görüntüler hafızalarda yaşamaya devam eder. Solmaya yüz tutmuş bir kamyon kapısında dans eder gibi resmedilmiş bir tavus kuşu, gün batımının son ışıklarını yakalayan bir şiir dizesi ya da önündeki yolu sessizce gözetmeye devam eden boyalı gözler...

İşte Pakistan kamyon sanatı, yalnızca yolları değil; onu gören herkesin hafızasını da renklendiren, hareket hâlindeki yaşayan bir kültürel mirastır.