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PTT müşteri hizmetleri telefon numarası kaç?

PTT, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın kısaltmasıdır. Türkiye'nin milli posta servisi olarak görev yapan ve 1840 yılından beri hizmet veren bir kuruluşudur. PTT, posta, kargo ve bankacılık alanında hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Emeklilerin maaşı, para gönderme, para çekme, kargo sorgulama yapmak isteyenler zaman zaman PTT telefon numarasını ile PTT müşteri hizmetleri numarasına ulaşmak istemekte. İşte PTT tel no, PTT müşteri hizmetleri numarası.

13:57 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 14:09 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
PTT çağrı merkezi numarası
PTT çağrı merkezi numarası

PTT, Posta ve Telgraf Teşkilatı ülkemizin güzide kurumları arasında yer almakta. Mektup, paket, kargo ve telgraf gibi posta gönderilerini yurt içi ve yurt dışına taşımak ve teslim etmek başta olmaka üzere, PTT Kartı, PTT Havale, PTT Çek, PTT Tahsilatının yanında, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarını vatandaşlar tahsil etmekte.

PTT, Türkiye'nin her yerinde geniş bir şube ağına sahiptir. Ayrıca, online hizmetler ve mobil uygulamalar aracılığıyla da müşterilerine hizmet vermektedir.

PTT müşteri hizmetleri numarası

PTT Kargo müşteri hizmetleri numarasını 7/24 arayarak kesintisiz olarak yardım almanız mümkündür. PTT Kargo ile iletişime geçmek için aşağıdaki numaraları arayabilirsiniz:

PTT Çağrı Merkezi 7/24

444 1 788

PTT İletişim Bilgileri

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Adres Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 06050 Ulus / ANKARA

Belgegeçer +90 312 309 51 44

PTT Müşteri Temsilcisine Nasıl Bağlanılır?

  1. 444 1 788 numaralı PTT Çağrı Merkezi üzerinden 7/24 bize ulaşabilirsiniz.
  2. İşitme ve konuşma engelli müşterilerimizin kullanımına özel görüntülü görüşme sağlayabilirsiniz.
  3. İşitme ve konuşma engelli müşterilerimiz için "Engelli Dostu Numaralar" Projesi kapsamında “0312 309 59 13” numaralı SMS hattından bize ulaşabilirsiniz.
  4. İş yerlerimizi ziyaret ederek; faks, telefon ve posta yolu ile veya "Öneri ve Şikâyet Kutuları" aracılığıyla istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
  5. Çağrı Merkezimizi arayan müşterilerimiz, SMS ile kendilerine gönderilecek link aracılığıyla Whatsapp üzerinden taleplerini hızla gerçekleştirebilir.
  6. Web sitemizin sağ alt bölümünde yer alan Canlı Destek kanalıyla müşteri temsilcilerimizle yazışma yaparak işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

PTT çalışma saatleri

PTT çalışma saatleri hafta için 08:30-17:30

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2 saat önce
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