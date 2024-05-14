İSKİ arıza başta olmak üzere su kesinti, İSKİ yeni abone ve abonelik iptali gibi durumlarda vatandaşlar, İSKİ telefon numarasını aramakta. İstanbul’da su ve kanalizasyon işleri başta olmak üzere su konusunda bir sıkıntı olması durumunda İstanbul’da oturanlar İSKİ müşteri numarasını tuşlayarak sorununu dile getirmekte. İSKİ müşteri hizmetleri aracılığıyla pek çok hizmet yerine getirilmekte. Peki İSKİ tel no kaç? İSKİ müşteri hizmetleri numarası nedir?