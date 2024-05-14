PTT, Posta ve Telgraf Teşkilatı ülkemizin güzide kurumları arasında yer almakta. Mektup, paket, kargo ve telgraf gibi posta gönderilerini yurt içi ve yurt dışına taşımak ve teslim etmek başta olmaka üzere, PTT Kartı, PTT Havale, PTT Çek, PTT Tahsilatının yanında, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarını vatandaşlar tahsil etmekte.
PTT, Türkiye'nin her yerinde geniş bir şube ağına sahiptir. Ayrıca, online hizmetler ve mobil uygulamalar aracılığıyla da müşterilerine hizmet vermektedir.
PTT müşteri hizmetleri numarası
PTT Kargo müşteri hizmetleri numarasını 7/24 arayarak kesintisiz olarak yardım almanız mümkündür. PTT Kargo ile iletişime geçmek için aşağıdaki numaraları arayabilirsiniz:
PTT Çağrı Merkezi 7/24
444 1 788
PTT İletişim Bilgileri
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Adres Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 06050 Ulus / ANKARA
Belgegeçer +90 312 309 51 44
PTT Müşteri Temsilcisine Nasıl Bağlanılır?
- 444 1 788 numaralı PTT Çağrı Merkezi üzerinden 7/24 bize ulaşabilirsiniz.
- İşitme ve konuşma engelli müşterilerimizin kullanımına özel görüntülü görüşme sağlayabilirsiniz.
- İşitme ve konuşma engelli müşterilerimiz için "Engelli Dostu Numaralar" Projesi kapsamında “0312 309 59 13” numaralı SMS hattından bize ulaşabilirsiniz.
- İş yerlerimizi ziyaret ederek; faks, telefon ve posta yolu ile veya "Öneri ve Şikâyet Kutuları" aracılığıyla istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
- Çağrı Merkezimizi arayan müşterilerimiz, SMS ile kendilerine gönderilecek link aracılığıyla Whatsapp üzerinden taleplerini hızla gerçekleştirebilir.
- Web sitemizin sağ alt bölümünde yer alan Canlı Destek kanalıyla müşteri temsilcilerimizle yazışma yaparak işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
PTT çalışma saatleri
PTT çalışma saatleri hafta için 08:30-17:30