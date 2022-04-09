"Radıyallahu anh" ne demek?

Efendimiz (s.a.v)'in ismi geçtiğinde ona salavat getirildiği gibi sahabelerin adları geçince de "radıyallahu anh" veya "radıyallahu aleyh" ifadeleri kullanılır. Peki, "radıyallahu anh", "radıyallahu aleyh" ne demek ve kimler için kullanılır?

"RADIYALLAHU ANH" NE DEMEK?

Radıyallahu anh, Allah (c.c.) ondan razı olsun demek için kullanılan bir tabirdir. Bu bakımdan Hz. peygamberin ismi zikredildiğinde ona salavat getirilmesi gerekirken, sahabe ve dine hizmet eden büyük insanların zikredildiğinde kendilerine hürmeten Allah (c.c.) onlardan razı olsun demek için "radıyallahu anh" demek gerekmektedir.

"RADIYALLAHU ANH" TABİRİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

Ömer b. Abdülazîz’in halifeliğine kadar olan Emevîler döneminde cuma hutbelerinde bazı sahâbîlere hakaret içeren ifadeler kullanılmaktaydı. Ömer b. Abdülazîz bu tür ifadeleri “teraddî”ye yani radıyallāhu anh (Allah ondan razı olsun) şeklinde duaya çevirmiştir. Hadis meclisi âdâbına göre hadis hocası veya talebesi hadis okurken Hz. Peygamber’in isminin her geçtiği yerde ona salavat getirmeli, sahâbenin ismi geçince de “radıyallahu anh” veya “rıdvânullahi aleyh” şeklinde dua etmelidir. Rivayette ismi geçen kişi İbn Ömer ve İbn Abbas gibi hem kendisi hem babası sahâbî olan biriyse “radıyallahu anhümâ (Allah ikisinden de razı olsun)”, Hz. Âişe gibi hem kendisi hem babası hem dedesi sahâbî ise “radıyallahu anhüm (Allah onlardan razı olsun)” denir (Şemseddin es-Sehâvî, III, 258).

REKLAM

RADIYALLAHU ANH'IN YAZILIŞI

Osmanlı Türkçesi: رضي الله عنه‎,

Arapça: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‎ (raḍiye el-lāhü ʿanhü).

"RADIYALLAHU ANH" İFADESİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Kaynaklarda “radıyallahu anh”ın dayanağı olarak Kur’ân-ı Kerîm’e atıfta bulunulduğu açıkça görülmemekle beraber dört âyette geçen “radıyallāhu anhüm ve radû anh” ifadesinden (el-Mâide 5/119; et-Tevbe 9/100; el-Mücâdile 58/22; el-Beyyine 98/8) esinlenildiğini, en önemli şeyin Allah’ın rızâsı olduğunu belirten âyetlerin de (meselâ bk. Âl-i İmrân 3/15; et-Tevbe 9/72) bunda etkili olduğunu söylemek mümkündür.

ÖZGÜN Cennetle müjdelenen 'on' sahabi: Aşere-i Mübeşşere