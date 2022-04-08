Cennetle müjdelenen 'on' sahabi: Aşere-i Mübeşşere

Peygamber Efendimiz (s.a.v) hayatta iken cennetle müjdelediği ve değişik zamanlarda değişik vesilelerle övmüş ve sevindirdiği bu on kişiye 'Aşere-i Mübeşşere' denir.
AŞERE-İ MÜBEŞŞERE NEDİR, KİME DENİR?
Aşere-i mübeşşere yaşarken cennetle müjdelenen 10 sahabe için kullanılan bir kelimedir. Bu sahabeler ilk Müslümanlar arasında yer almaktadır. Cennetle müjdelenen diğer sahabelerin isimleri şu şekilde sıralanabilir:
- 1. Hz. Ebu Bekir
- 2. Hz. Ömer
- 3. Hz. Osman
- 4. Hz. Ali
- 5. Abdurrahman Bin Avf
- 6. Talha Bin Ubeydullah
- 7. Zübeyr Bin Avvam
- 8. Ubeyde Bin Cerrah
- 9. Said Bin Zeyd
- 10. Sa'd Bin Ebi Vakkas
- toplam bu 10 kişi cennetle müjdelenmiştir.
AŞERE-İ MÜBEŞŞERE KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ
Cennetle müjdelenen bu sahabilerin her birinin ayrı bir özelliği bulunmaktadır. En önemli özellikleri şunlardır;
- - İlk Müslümanlardan olmuş olmaları
- - Peygamber Hz. Muhammed(s.a.s)'in yanında bulunup ona destek vermiş olmaları
- - İslam davasına sıkı sıkıya bağlı olmaları
- - Hz. Muhammed'in istişare heyetinde yermiş olmaları
1- Hz. Ebu Bekir
Dürüstlüğünden ötürü ''sıddık' lakabıyla ismiyle bilinen Hz. Ebu Bekir, cennetle müjdelenen ilk kişidir. Aynı zamanda ilk halife olan Hz. Ebu Bekir, yar-ı gar, yani mağara arkadaşı lakabıyla da bilinir.
2- Hz. Ömer
Hiçbir zaman adaletten şaşmadığı için kendisine Faruk ismi verilen Hz. Ömer, 10 yıl boyunca halifelik yapmıştır.
3- Hz. Osman
Hz. Ömer'den sonra halife olan Hz. Osman da cennetle müjdelenenler arasında yer alır.
4- Hz. Ali
656 - 661 yılları arasında halifelik yapan Hz. Ali, henüz çocuk yaşta İslamiyet'i seçen ilk Müslümanlardan biridir.
Cennetle müjdelenen diğer sahabelerin isimleri şu şekilde sıralanabilir:
- 1- Ebi Ubeyde Bin Cerrah 2- Said Bin Zeyd3- Ebi Vakkas
- 4- Zubeyr bin Avvam, 5- Ebu Hubeyde
- 6-Abdurrahman bin Avf
AŞERE-İ MÜBEŞŞERE KİŞİLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
- 1- İslamiyet'i kabul eden ilk kişiler olması.
- 2- Başta Bedir ve Uhud olmak üzere tüm savaşlarda peygamber efendimizin yanında savaşmaları.
- 3- Hz. Muhammed'i Mekkeli müşriklerin saldırılarına karşı korumaları.
- 4- İslamiyet'in yayılması ve Cahiliye devrinden kalma geleneklerin sona ermesi için mücadele etmeleri.