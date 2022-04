Cennetle müjdelenen 'on' sahabi: Aşere-i Mübeşşere 'Aşere' kelimesinin Arapça karşılığı 10'dur. 'Mübeşşere' ise müjdelenen kişiler anlamına gelir. Bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşan Aşere-i Mibeşşere, cennetle müjdelenen on sahabe anlamına gelmektedir. Peki, Aşere-i Mübeşşere nedir, kimlerden oluşur? Cennetle müjdelenen bu 'on' sahabinin özellikleri nelerdir?

Abone Ol