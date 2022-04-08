Cennetle müjdelenen 'on' sahabi: Aşere-i Mübeşşere

Peygamber Efendimiz (s.a.v) hayatta iken cennetle müjdelediği ve değişik zamanlarda değişik vesilelerle övmüş ve sevindirdiği bu on kişiye 'Aşere-i Mübeşşere' denir.

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE NEDİR, KİME DENİR?

Aşere-i mübeşşere yaşarken cennetle müjdelenen 10 sahabe için kullanılan bir kelimedir. Bu sahabeler ilk Müslümanlar arasında yer almaktadır. Cennetle müjdelenen diğer sahabelerin isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Hz. Ebu Bekir

2. Hz. Ömer

3. Hz. Osman

4. Hz. Ali

5. Abdurrahman Bin Avf

6. Talha Bin Ubeydullah

7. Zübeyr Bin Avvam

8. Ubeyde Bin Cerrah

9. Said Bin Zeyd

10. Sa'd Bin Ebi Vakkas

toplam bu 10 kişi cennetle müjdelenmiştir.

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

Cennetle müjdelenen bu sahabilerin her birinin ayrı bir özelliği bulunmaktadır. En önemli özellikleri şunlardır;

- İlk Müslümanlardan olmuş olmaları

- Peygamber Hz. Muhammed(s.a.s)'in yanında bulunup ona destek vermiş olmaları

- İslam davasına sıkı sıkıya bağlı olmaları

- Hz. Muhammed'in istişare heyetinde yermiş olmaları

1- Hz. Ebu Bekir

Dürüstlüğünden ötürü ''sıddık' lakabıyla ismiyle bilinen Hz. Ebu Bekir, cennetle müjdelenen ilk kişidir. Aynı zamanda ilk halife olan Hz. Ebu Bekir, yar-ı gar, yani mağara arkadaşı lakabıyla da bilinir.

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2- Hz. Ömer

Hiçbir zaman adaletten şaşmadığı için kendisine Faruk ismi verilen Hz. Ömer, 10 yıl boyunca halifelik yapmıştır.

3- Hz. Osman

Hz. Ömer'den sonra halife olan Hz. Osman da cennetle müjdelenenler arasında yer alır.

4- Hz. Ali

656 - 661 yılları arasında halifelik yapan Hz. Ali, henüz çocuk yaşta İslamiyet'i seçen ilk Müslümanlardan biridir.

Cennetle müjdelenen diğer sahabelerin isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Ebi Ubeyde Bin Cerrah 2- Said Bin Zeyd 3- Ebi Vakkas

4- Zubeyr bin Avvam , 5- Ebu Hubeyde

, 6-Abdurrahman bin Avf



AŞERE-İ MÜBEŞŞERE KİŞİLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

1- İslamiyet'i kabul eden ilk kişiler olması.

2- Başta Bedir ve Uhud olmak üzere tüm savaşlarda peygamber efendimizin yanında savaşmaları.

3- Hz. Muhammed'i Mekkeli müşriklerin saldırılarına karşı korumaları.

4- İslamiyet'in yayılması ve Cahiliye devrinden kalma geleneklerin sona ermesi için mücadele etmeleri.