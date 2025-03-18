Çocuklara cami adabını küstürmeden öğretmeliyiz

İmam hatipler, Ramazan ayında teravihlerle camileri daha sık ziyaret eden çocukların incitilmemesine özen gösterilmesini istiyor. İstanbul Üsküdar Valide-i Atik Camii İmam Hatibi Osman Osmanoğlu, görev yaptığı camide bu yıl yapılan çocuk etkinliklerinin her camide gerçekleştirilmesinin, hem çocuklarla bağ kurulmasını sağlayacağını hem de onlara namaz sevgisini kazandıracağını vurguladı. Osmanoğlu, şöyle konuştu: "Çocukların camide olması çok hoşumuza gidiyor. Onlar namaz kılarken biz de onların ayakkabılarının içerisine küçük miktarda da olsa harçlıklar, hediyeler bırakıyor, namaz sonrası cami külliyesinde aktiviteler yapıyoruz. Bu etkinlikler onları camiye alıştırıyor, onlara cami sevgisi kazandırıyor. Cami çocuklarla beraber bir başka güzel"

Osmanoğlu, bu Ramazan ayında bazı yerlerde, çocukların camiye gelmesinin tartışma konusu olduğunu, çocukların camiye ebeveynleri tarafından getirilip başıboş şekilde bırakılmasının hem cami huzuruna aykırı hem de ibadet şuurundan uzak olduğunu kaydetti. Bazı büyük camilerde özellikle çocukların top oynayıp kavga ettikleriyle ilgili şikayetler alındığını, bu şikayetin haklı bir serzeniş olduğunu ancak çocukları camiden uzak tutmanın doğru bir davranış olmayacağını söyleyen Osmanoğlu, "Bu sene sosyal medyada, özellikle büyük camilerde çocukların cami içerisinde top oynadığı şikayetleri var. Çocuklarımız camiye gelmeli ancak ibadet şuuruyla gelmeliler. Namaz vaktinde namaz, oyun olacaksa namaz sonunda olmalı. Camide cemaatimiz namaz kılarken çocuklar arka tarafta top oynaması ibadetin ruhuna aykırıdır. Çocukları incitmeden, küstürmeden bunu onlara öğretmeliyiz" ifadelerini kullandı. Osmanoğlu, camilerde çocukların nasıl davranması gerektiğiyle ilgili ailelere düşen sorumluluğun yanı sıra cami görevlileri ve cami cemaatine de sorumluluk düştüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Çocuklara bağırıp çağırmamalıyız, çocukların kalplerini kırmamalıyız ve hoca olarak biz de yaz kursundan başlayarak çocuklara namaz şuurunu, ibadet şuurunu aşılamamız lazım."