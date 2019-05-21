Ramazan İDDEF Gazzeyi yalnız bırakmıyor
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

İDDEF Gazze’yi yalnız bırakmıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ‘Sofrada Tuzun Olsun’ sloganıyla gerçekleştirdiği 2019 Ramazan yardım çalışmaları kapsamında hayırseverlerin zekat, fitre, fidye ve kumanya paketleri bağışlarını Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’daki 33 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İDDEF’ten yapılan açıklamaya göre çalışmalar kapsamında Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine içerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi. Hayırseverlerin zekat bağışlarını da tek tek teslim eden İDDEF, ‘Sofrada Tuzun Olsun’ kampanyası kapsamında şimdiye kadar 250 kişilik iftar verdi.

HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE

Zekat, fitre, fidye ve kumanya paketleri ile birlikte iftar sofralarının Ramazan ayı boyunca kurulacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gazze’deki 2 milyona yakın kişiden, 1,3 milyonu yardıma muhtaçken, ailelerin yüzde 47’si ise güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmakta zorlanıyor. Biz de İDDEF olarak bağışçılarımızın desteğiyle her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da Gazze’deki Filistinli kardeşlerimizin yanında olarak hayırseverlerin zekat, fitre, fidye ve gıda kolilerini ulaştırmayı sürdürüyoruz.”

İftar vermek için yarışıyorlar
RAMAZAN
İftar vermek için yarışıyorlar
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