İDDEF Gazze’yi yalnız bırakmıyor

İDDEF’ten yapılan açıklamaya göre çalışmalar kapsamında Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine içerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi. Hayırseverlerin zekat bağışlarını da tek tek teslim eden İDDEF, ‘Sofrada Tuzun Olsun’ kampanyası kapsamında şimdiye kadar 250 kişilik iftar verdi.

HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE

Zekat, fitre, fidye ve kumanya paketleri ile birlikte iftar sofralarının Ramazan ayı boyunca kurulacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gazze’deki 2 milyona yakın kişiden, 1,3 milyonu yardıma muhtaçken, ailelerin yüzde 47’si ise güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmakta zorlanıyor. Biz de İDDEF olarak bağışçılarımızın desteğiyle her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da Gazze’deki Filistinli kardeşlerimizin yanında olarak hayırseverlerin zekat, fitre, fidye ve gıda kolilerini ulaştırmayı sürdürüyoruz.”