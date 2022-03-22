Özgün Rus Milyarder Oligark Roman Abramoviç
ÖZGÜN HABERLER

Rus Milyarder: Oligark Roman Abramoviç

Rus kurum, kuruluş ve siyasetçilerin yanında Rus oligarklara yapılan yaptırımlar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında İngiltere hükümeti tarafından el konulduğu açıklanan Rus iş adamı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli lüks yatının Bodruma demir atmasıyla birlikte Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edilmesiyle tekrar gündeme geldi. Peki Rus oligark Roman Abramoviç kimdir? Serveti ne kadar?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus milyarder Roman Abramoviç kimdir: nereli, serveti ne kadardır? Chelsea sahibi
Lüks yatı olan Rus milyarder Roman Abramoviç kimdir: nereli, serveti ne kadardır? Chelsea sahibi

Rusya Ukrayna savaşının ardından sahibi olduğu ünlü futbol kulübü Chelsea’yi resmen satışa çıkardığı ile akıllarda kalan ‘Abramoviç kimdir, nereli ve serveti ne kadar?

DÜNYANIN 120. EN ZENGİNİ: ABRAMOVİÇ

Rusya, İsrail, Litvanya ve Portekiz vatandaşlıklarına sahip olan Abramoviç 2019 yılının Forbes listesine göre 12,9 milyar dolar olarak tahmin edilen servetiyle, Rusya'nın 11. en zengini, İsrail'in en zengin ikinci, Litvanya ve Portekiz’in en zengin kişisi konumunda bulunuyor. Aynı zamanda da dünyanın 120. en zengin kişisi olarak biliniyor.

Yahudi Kültürü ve Dini Forumu tarafından son 20 yılda ABD, Rusya, Portekiz, İngiltere, İsrail, Litvanya ve başka yerlerdeki Yahudi davalarına 500 milyon dolardan fazla katkısından dolayı tanındı. Abramoviç, eleştirmenleri tarafından bir oligark olarak gösterildi.

ABRAMOVİÇ’İN SERVETİ NE KADAR?

Roman Abramoviç şu anda Eclipse 165m ve Luna 115m. Uzunluğunda 2 yata sahiptir.

Pelorus isimli 115 metrelik megayatını 300 milyon dolar karşılığında Mayıs 2011'de Amerikalı müzik ve film yapımcısı David Geffen'e sattı.

The Bandit isimli 30 kişilik yemek salonu, lavaboları altın kaplamalı mutfağı olan Boeing 767 jete sahip. Bu değişikliklerle birlikte uçağın 300 milyon dolara mal olduğu belirtilmektedir. Ayrıca iki adet helikopteri bulunmaktadır.

Başta Maybach limuzin olmak üzere hepsi zırhlı olan otomobil filosu bulunan Abramoviç, Londra'da, Eaton Meydanı'nda 6 katlı bir evi 28 milyon Sterline satın aldığı biliniyor. Ayrıca ülkenin batısındaki Sussex'te 450 hektarlık arazisi Moskova, Cote d'Azur, İsrail ve İspanya gibi ülkelerde çok sayıda mülkleri vardır.

Abramoviç, 2005 yılında, Londra'da açık artırmayla satışa çıkan İtalya'nın Toskana bölgesindeki San Miniato kasabası yakınlarında bulunan 850 gramlık trüf siyah mantarı, 28 bin pound'a satın aldı.

2003'TE BİR CHELSEA HİKAYESİ

Chelsea FC bünyesinde yer alan şirketler 2003 yılının Haziran ayında satışa sunuldu. Açık arttırma sonucunda Roman Abramoviç'in önderliğinde bulunan Anonim Şirketi bünyesine Chelsea FC katılmış oldu.

İlk sezonunda Chelsea’nin 80 Milyon Pound'luk temditli borcu ödeyen Abramoviç 120 Milyon Pound'luk bir transfer bütçesi ayırıp takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi. Mourinho takımı ilk sezonunda şampiyon yaptı.

  • 2004-2005 sezonunu şampiyon bitiren Chelsea 2005-2006 sezonunu da şampiyon bitirdi. Yaz transfer döneminde takıma
  • Tiago (10 milyon €),
  • Stoper Ricardo Carvalho (19,8 milyon £)
  • Sağ bek Paulo Ferreira (13.3 million £)
  • Ganalı ön libero Michael Essien (24.4 milyon £),
  • Fildişi Sahilli santrafor Didier Drogba (24 milyon £) ve
  • Sırp santrafor Mateja Kežman (5.4 million £) transferleri gerçekleştirildi.
  • 2007-2008 yılının başına Mourinho ile yaşanan anlaşmazlıklar sonucu Abramoviç Mourinho'nun sözleşmesini feshetti. Abramoviç kulübü aldığı 2003-2004 sezonundan 2012-2013 sezonuna kadarki süreçte transfer ve yatırımların toplamı 700 Milyon Pound'u aştı.
  • Abramoviç döneminde kulüp 3 Premier Lig Şampiyonluğu, 2 Lig Kupası Şampiyonluğu, 3 FA Kupa Şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve 2 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu elde etti.

Oligarşik düzenin sahiplerine yaptırım: Rus oligarklar
ÖZGÜN
Oligarşik düzenin sahiplerine yaptırım: Rus oligarklar
Türkiyeyi temsil edecekler

Türkiye'yi temsil edecekler

Yaptıkları robotla şampiyon oldular: Şimdi Amerika'da yarışacaklar.
15 saat bekliyorlardı

15 saat bekliyorlardı

​Şimdi kıtalar arası yolculuk beş dakika sürüyor.
Denize atlayıpyüzebilirsiniz

Bahçeli '1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmem' diyenlere seslendi.

Ambulansa binmek istemeyen yaşlı kadını böyle ikna ettiler.

​İlk kez görüntülendi: Yerli otomobil için üretecek.

Umduğunu bulamayan Putin taktik değiştiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.