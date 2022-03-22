Rus Milyarder: Oligark Roman Abramoviç

Rusya Ukrayna savaşının ardından sahibi olduğu ünlü futbol kulübü Chelsea’yi resmen satışa çıkardığı ile akıllarda kalan ‘Abramoviç kimdir, nereli ve serveti ne kadar?

DÜNYANIN 120. EN ZENGİNİ: ABRAMOVİÇ

Rusya, İsrail, Litvanya ve Portekiz vatandaşlıklarına sahip olan Abramoviç 2019 yılının Forbes listesine göre 12,9 milyar dolar olarak tahmin edilen servetiyle, Rusya'nın 11. en zengini, İsrail'in en zengin ikinci, Litvanya ve Portekiz’in en zengin kişisi konumunda bulunuyor. Aynı zamanda da dünyanın 120. en zengin kişisi olarak biliniyor.

Yahudi Kültürü ve Dini Forumu tarafından son 20 yılda ABD, Rusya, Portekiz, İngiltere, İsrail, Litvanya ve başka yerlerdeki Yahudi davalarına 500 milyon dolardan fazla katkısından dolayı tanındı. Abramoviç, eleştirmenleri tarafından bir oligark olarak gösterildi.

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ABRAMOVİÇ’İN SERVETİ NE KADAR?

Roman Abramoviç şu anda Eclipse 165m ve Luna 115m. Uzunluğunda 2 yata sahiptir.

Pelorus isimli 115 metrelik megayatını 300 milyon dolar karşılığında Mayıs 2011'de Amerikalı müzik ve film yapımcısı David Geffen'e sattı.

The Bandit isimli 30 kişilik yemek salonu, lavaboları altın kaplamalı mutfağı olan Boeing 767 jete sahip. Bu değişikliklerle birlikte uçağın 300 milyon dolara mal olduğu belirtilmektedir. Ayrıca iki adet helikopteri bulunmaktadır.

Başta Maybach limuzin olmak üzere hepsi zırhlı olan otomobil filosu bulunan Abramoviç, Londra'da, Eaton Meydanı'nda 6 katlı bir evi 28 milyon Sterline satın aldığı biliniyor. Ayrıca ülkenin batısındaki Sussex'te 450 hektarlık arazisi Moskova, Cote d'Azur, İsrail ve İspanya gibi ülkelerde çok sayıda mülkleri vardır.

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Abramoviç, 2005 yılında, Londra'da açık artırmayla satışa çıkan İtalya'nın Toskana bölgesindeki San Miniato kasabası yakınlarında bulunan 850 gramlık trüf siyah mantarı, 28 bin pound'a satın aldı.

2003'TE BİR CHELSEA HİKAYESİ

Chelsea FC bünyesinde yer alan şirketler 2003 yılının Haziran ayında satışa sunuldu. Açık arttırma sonucunda Roman Abramoviç'in önderliğinde bulunan Anonim Şirketi bünyesine Chelsea FC katılmış oldu.

İlk sezonunda Chelsea’nin 80 Milyon Pound'luk temditli borcu ödeyen Abramoviç 120 Milyon Pound'luk bir transfer bütçesi ayırıp takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi. Mourinho takımı ilk sezonunda şampiyon yaptı.

2004-2005 sezonunu şampiyon bitiren Chelsea 2005-2006 sezonunu da şampiyon bitirdi. Yaz transfer döneminde takıma

Tiago (10 milyon €),

Stoper Ricardo Carvalho (19,8 milyon £)

Sağ bek Paulo Ferreira (13.3 million £)

Ganalı ön libero Michael Essien (24.4 milyon £),

Fildişi Sahilli santrafor Didier Drogba (24 milyon £) ve

Sırp santrafor Mateja Kežman (5.4 million £) transferleri gerçekleştirildi.

2007-2008 yılının başına Mourinho ile yaşanan anlaşmazlıklar sonucu Abramoviç Mourinho'nun sözleşmesini feshetti. Abramoviç kulübü aldığı 2003-2004 sezonundan 2012-2013 sezonuna kadarki süreçte transfer ve yatırımların toplamı 700 Milyon Pound'u aştı.

Abramoviç döneminde kulüp 3 Premier Lig Şampiyonluğu, 2 Lig Kupası Şampiyonluğu, 3 FA Kupa Şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve 2 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu elde etti.