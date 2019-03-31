Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 Sakarya Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI
SEÇİM SONUÇLARI

Seçim 2019! Sakarya Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Sakarya Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti Sakarya ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları. Sakarya Yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakarya seçim sonuçları.
Sakarya seçim sonuçları.

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Sakarya ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Sakarya seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Sakarya ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Sakarya ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Sakarya yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Akyazı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Geyve Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Hendek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Karasu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Kaynarca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Sapanca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Kocaali Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Pamukova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Taraklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Ferizli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

REKLAM

Sakarya Karapürçek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Söğütlü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Adapazarı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Arifiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Erenler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Serdivan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

SAKARYA

Sakarya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi ikinci şehri.

2018 yılı sonu TÜİK verilerine göre Sakarya'nın nüfusu 1.010.700'dür. 16 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 665 mahalle bulunmaktadır.

Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölüm'ünde yer alır.

Sakarya'nın kuzeyinde Karadeniz, batısında Kocaeli, Bursa, doğusunda Düzce ve güneyinde de Bolu ile Bilecik bulunmaktadır. Sakarya Nehri, Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'e dökülür.

Sakarya'da ekonomisinde tarımın önemli bir yeri vardır. Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerinde fındık yetiştiriciliği mevcuttur. Ayrıca mısır tarımı da yapılmaktadır. Sakarya'da sanayi son zamanlarda gelişmeye başlamıştır. Son yıllarda kurulan sanayi kuruluşları bu sanayileşmeyi daha da artırmıştır. Sakarya, bir milyona yaklaşan toplam nüfusuyla İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'in ardından Marmara Bölgesi'nin en büyük beşinci şehridir.

REKLAM
Yalan vaatte bulunanlarnasıl yönetecek göreceğiz

Yalan vaatte bulunanlar
nasıl yönetecek göreceğiz

Erdoğan, balkon konuşmasında sonuçları değerlendirdi.
Reform zamanı

Reform zamanı

İş dünyası: Seçimsiz dönemde baş gündem ekonomi olmalı.
Cumhur kazandı zafer Türkiyenin

Cumhur kazandı zafer Türkiye'nin

15 Temmuz ruhu, dimdik ayakta.
Kazanan Türk milleti

Kazanan Türk milleti

​MHP lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
İstanbul'da el değiştiren ilçeler

İstanbul'da el değiştiren ilçeler

​İstanbul'un ilçelerinde dikkat çeken sonuçlar.
Doların adı var<br>altının kazancı

Doların adı var
altının kazancı

​Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.
Aliyev'den Erdoğan'a kutlama

Aliyev'den Erdoğan'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Meclis'in vekil<br>sayısı düştü

Meclis'in vekil
sayısı düştü

Belediye başkanı seçilen vekiller belli oldu.

FETÖ'cüler CHP dedi

FETÖ'cüler CHP dedi

FETÖ tutukluları tercihini CHP'den yana yaptı.
AK Parti'ye en büyük destek Esenler'den

AK Parti'ye en büyük destek Esenler'den
Taklacı <br>hezimete uğradı

Taklacı
hezimete uğradı

Saadet Partisi'nin adayı İdris Naim Şahin Ordu'da büyük şok yaşadı.
MHP İstanbul'da<br>ilk kez belediye kazandı

MHP İstanbul'da
ilk kez belediye kazandı

​Kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı önde.
Sonuçlanan il ve ilçeler

Sonuçlanan il ve ilçeler

​Sandıkların tümü açıldı, kazananlar belli oldu.
Ramazan ayının <br>olmazsa olmazları

Ramazan ayının
olmazsa olmazları
Yusuf'un köyünde kazanan belli oldu

Yusuf'un köyünde kazanan belli oldu

​Bayburt'un Mutlu köyünde sonuçlar açıklandı.
Üsküdar seçim sonuçları

Üsküdar seçim sonuçları

Açılan sandık sonuçlarında AK Parti önde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.