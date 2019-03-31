Seçim 2019! Sakarya Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Sakarya ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Sakarya seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Sakarya ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Sakarya ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Sakarya yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Akyazı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Geyve Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Hendek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Karasu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Kaynarca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Sapanca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Kocaali Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Pamukova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Taraklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Ferizli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Karapürçek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Söğütlü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Adapazarı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Arifiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Erenler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Serdivan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
SAKARYA
Sakarya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi ikinci şehri.
2018 yılı sonu TÜİK verilerine göre Sakarya'nın nüfusu 1.010.700'dür. 16 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 665 mahalle bulunmaktadır.
Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölüm'ünde yer alır.
Sakarya'nın kuzeyinde Karadeniz, batısında Kocaeli, Bursa, doğusunda Düzce ve güneyinde de Bolu ile Bilecik bulunmaktadır. Sakarya Nehri, Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'e dökülür.
Sakarya'da ekonomisinde tarımın önemli bir yeri vardır. Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerinde fındık yetiştiriciliği mevcuttur. Ayrıca mısır tarımı da yapılmaktadır. Sakarya'da sanayi son zamanlarda gelişmeye başlamıştır. Son yıllarda kurulan sanayi kuruluşları bu sanayileşmeyi daha da artırmıştır. Sakarya, bir milyona yaklaşan toplam nüfusuyla İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'in ardından Marmara Bölgesi'nin en büyük beşinci şehridir.