Seçim 2019! Sakarya Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Sakarya ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Sakarya seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Sakarya ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Sakarya ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Sakarya yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Akyazı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Geyve Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Hendek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Karasu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Kaynarca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Sapanca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Kocaali Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Pamukova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Taraklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Ferizli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Sakarya Karapürçek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Söğütlü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Adapazarı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Arifiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Erenler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Serdivan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

SAKARYA

Sakarya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi ikinci şehri.

2018 yılı sonu TÜİK verilerine göre Sakarya'nın nüfusu 1.010.700'dür. 16 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 665 mahalle bulunmaktadır.

Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölüm'ünde yer alır.

Sakarya'nın kuzeyinde Karadeniz, batısında Kocaeli, Bursa, doğusunda Düzce ve güneyinde de Bolu ile Bilecik bulunmaktadır. Sakarya Nehri, Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'e dökülür.

Sakarya'da ekonomisinde tarımın önemli bir yeri vardır. Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerinde fındık yetiştiriciliği mevcuttur. Ayrıca mısır tarımı da yapılmaktadır. Sakarya'da sanayi son zamanlarda gelişmeye başlamıştır. Son yıllarda kurulan sanayi kuruluşları bu sanayileşmeyi daha da artırmıştır. Sakarya, bir milyona yaklaşan toplam nüfusuyla İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'in ardından Marmara Bölgesi'nin en büyük beşinci şehridir.