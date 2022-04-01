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Spor 2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi tamamlandı Dikkat çeken eşleşmeler oluştu
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2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi tamamlandı: Dikkat çeken eşleşmeler oluştu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, yapılan kura çekimiyle belli oldu. Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Dünya Kupası'na dair tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? 2022 Dünya Kupası grupları: Dünya Kupası maç fikstürü
Dünya Kupası bu sene Katar'da düzenlenecek.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar çekilen kurayla belirlendi.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen ve İngiliz aktör Idris Elba ile gazeteci Reshmin Chowdhury'nin sunuculuğunu üstlendiğini kura çekiminin açılışında konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.

Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı Cafu ve Alman Lothar Matthaus'un yanı sıra Jay-Jay Okocha, Tim Cahill, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic ve Rabah Madjer'in katıldığı kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu;

Dünya Kupası grupları

A-Katar-Hollanda-Senegal-Ekvador

B-İngiltere-ABD-İran- / *Galler, İskoçya ya da Ukrayna

C-Arjantin-Meksika-Polonya-Suudi Arabistan

D-Fransa-Danimarka-Tunus- / *Peru, Birleşik Arap Emirlikleri ya da Avustralya

E-İspanya-Almanya-Japonya / *Kosta Rika-Yeni Zelenda maçının kazananı

F-Belçika-Hırvatistan-Fas-Kanada

G-Brezilya-İsviçre-Sırbistan-Kamerun

H-Portekiz-Uruguay-Gana-Güney Kore

  • Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
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