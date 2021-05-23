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Adana Demirspor'dan ses getiren transfer hamlesi: Balotelli ile masaya oturdular

TFF 1. Lig'de şampiyon olan ve Süper Lig'in yeni takımı olmayı başaran Adana Demirspor transfer çalışmalarına başladı. İlk sezonlarında ligde iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Adana ekibinin listesindeki ilk isim ise futbolseverleri şaşırttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspordan ses getiren transfer hamlesi: Balotelli ile masaya oturdular
Mario Balotelli, Serie A takımlarından Brescia'dan ayrılarak Serie B takımlarından Monza'ya transfer olmuştu.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgileniyor. Adı sık sık Türkiye'nin büyük takımlarıyla anılan İtalyan futbolcuya resmi teklif yapan Adana ekibi yıldız golcüden gelecek cevabı bekliyor.

Kulüp başkanı Murat Sancak A Spor'a yaptığı açıklamada Mario Balotelli ile ilgilendiklerini doğrularken ilk tekliflerini sunduklarını belirtti. Sancak, ayrıca Süper Lig başlamadan önemli oyuncuları kadrolarına katmayı hedeflediklerini söyledi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamış ve Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti.

  • Mario Balotelli devre arası transfer döneminde Serie B takımlarından Monza ile anlaşma sağlamıştı. İtalyan yıldız Monza'da çıktığı 14 maçta 6 gol attı 1 de asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi ay sonunda sona eriyor.
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