Adana Demirspor'dan ses getiren transfer hamlesi: Balotelli ile masaya oturdular

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgileniyor. Adı sık sık Türkiye'nin büyük takımlarıyla anılan İtalyan futbolcuya resmi teklif yapan Adana ekibi yıldız golcüden gelecek cevabı bekliyor.
Kulüp başkanı Murat Sancak A Spor'a yaptığı açıklamada Mario Balotelli ile ilgilendiklerini doğrularken ilk tekliflerini sunduklarını belirtti. Sancak, ayrıca Süper Lig başlamadan önemli oyuncuları kadrolarına katmayı hedeflediklerini söyledi.
Adana Demirspor, TFF 1. Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamış ve Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti.
- Mario Balotelli devre arası transfer döneminde Serie B takımlarından Monza ile anlaşma sağlamıştı. İtalyan yıldız Monza'da çıktığı 14 maçta 6 gol attı 1 de asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi ay sonunda sona eriyor.