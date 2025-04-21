Al Shabab'ın gollerini 7. dakikada Podence ile 68. dakikada Al Shwirekh kaydederken Al Hilal'in golleri 31. dakikada Milinkovic-Savic ve 46. dakikada Al Dawsari attı.

Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında fırsat tepen Al Hilal puanını 62 yaptı ve maç fazlasıyla zirveyle arasındaki farkı 3'e indirdi. Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ise 51 puanla 6. sırada yer aldı.