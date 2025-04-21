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Fatih Terimli Al Shabab Jorge Jesus'u dağıttı: Şampiyonluk yolunda büyük darbe

Fatih Terimli Al Shabab Jorge Jesus'u dağıttı: Şampiyonluk yolunda büyük darbe

21:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fatih Terim'den kritik puan.
Fatih Terim'den kritik puan.

Suudi Arabistan Pro Lig 29. hafta karşılaşmasında Fatih Terimli Al Shabab deplasmanda Al Hilal ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında yara alan Al Hilal puanını 62 yaptı ve maç fazlasıyla zirveyle arasındaki farkı 3'e indirdi.

Suudi Arabistan Pro Lig 29. hafta karşılaşmasında Fatih Terimli Al Shabab deplasmanda Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile karşı karşıya geldi.


Kingdom Arena'da dört golün atıldığı mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.


Al Shabab'ın gollerini 7. dakikada Podence ile 68. dakikada Al Shwirekh kaydederken Al Hilal'in golleri 31. dakikada Milinkovic-Savic ve 46. dakikada Al Dawsari attı.


Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında fırsat tepen Al Hilal puanını 62 yaptı ve maç fazlasıyla zirveyle arasındaki farkı 3'e indirdi. Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ise 51 puanla 6. sırada yer aldı.


Lider Al İttihad, Karim Benzema önderliğinde Al Ettifaq'ı mağlup etmesi halinde puan farkını 6'ya çıkaracak.



AL HİLAL - AL SHABAB MAÇ ÖZETİ
Al Hilal - Al Shabab maçının özetini izlemek için

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU



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