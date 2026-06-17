Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Amedspor, Süper Lig'de büyük ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Diyarbakır temsilcisinin, Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica'yı kadrosuna katmak için önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.

Ntv Spor'da yer alan habere göre Amedspor, deneyimli kanat oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardı. Transferin resmiyet kazanması için Rashica'nın Beşiktaş ile bonservis konusundaki süreci tamamlaması bekleniyor.

2023 yazında 5.25 milyon euro bedelle Beşiktaş'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Rashica, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.











