Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Turan'a büyük onur: En iyisi seçildi

Arda Turan'a büyük onur: En iyisi seçildi

16:0814/06/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Arda Turan, Shakhtar Donetsk'i şampiyonluğa taşımıştı.
Arda Turan, Shakhtar Donetsk'i şampiyonluğa taşımıştı.

Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

Ukrayna Premier Lig'in internet sitesindeki açıklamaya göre oylamada rakiplerini geride bırakan Turan, 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.


Oylamada LNZ Cherkasy'nin teknik direktörü Vitaliy Ponomaryov ikinci, Polissya'yı çalıştıran Ruslan Rotan ise üçüncü oldu.


Arda Turan yönetiminde geride kalan sezon Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.





#Ukrayna Premier Ligi
#Arda Turan
#Shakhtar Donetsk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üzerine ev olan TOKİ 20 bin kurasız konuta başvurabilir mi? TOKİ 20 bin konut açık satış kampanya şartları neler?