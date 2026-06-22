Başakşehir'den flaş transfer! 3 yıllık sözleşme imzalandı

Süper Lig ekibinin ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hertha Berlin'de forma giyen Polonyalı Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Karbownik'e ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.