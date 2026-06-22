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Başakşehir'den flaş transfer! 3 yıllık sözleşme imzalandı

Başakşehir'den flaş transfer! 3 yıllık sözleşme imzalandı

16:3122/06/2026, Pazartesi
AA
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Karbownik, Polonya Milli Takımı formasını 4 kez giydi.
Karbownik, Polonya Milli Takımı formasını 4 kez giydi.

İstanbul Başakşehir, Polonyalı futbolcu Michal Karbownik'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibinin ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hertha Berlin'de forma giyen Polonyalı Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Karbownik'e ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki sol bek, geçen sezon Almanya 2. Futbol Ligi'nde Hertha Berlin formasıyla 26 karşılaşmada görev yaptı.




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