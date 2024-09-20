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Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

15:2920/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 6. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 6. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 6. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar ligin 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamıştı. 10 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, kritik haftada zorlu rakibi karşısında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. Peki, Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar kritik haftada ligin yeni ekibiyle oynayacak. Peki, Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte detaylar.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü evinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI








#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#Eyüpspor

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