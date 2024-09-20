Fred: ‘Galatasaray’a karşı 9 kişi oynasak yine…’

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Fred hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki topladı. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Vole YouTube kanalına konuşan tecrübeli oyuncu, şu çarpıcı sözleri söyledi:
"Galatasaray çok iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Gerçekten çok çekişmeli bir maç olacak, bunu biliyoruz. Bizler bunun için hazırız. Gayet rahat bir şekilde maçı bekliyoruz.
Galatasaray’ın nasıl oynadığına çalışıyoruz. Onların nasıl bir tekniğe sahip olduğunu neler yaptığını biliyoruz. Umarım bu güzel mücadeleden galip çıkan taraf biz oluruz.
Kadıköy’deki ilk Galatasaray derbi maçıma çıkacağım. Geçen seneki mücadeleden önce haksız bir şekilde oyundan atılmıştım.
Çok şükür şu an buradayım herhangi bir sakatlığım yok. Her şey iyi gidiyor benim için. Galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız.
Bu tarz maçlarda küçük detayların belirleyici olduğunu düşünüyorum. Konsantrasyon bu maçın belirleyici anahtarı olacaktır.
Daha konsantre olan, daha hırslı olan taraf kazanacak diye düşünüyorum. Umarım o tarafta biz oluruz.
Geçen sezon deplasmandaki derbide Djiku sahadan çıktığı anda maçı kazanacağımızı anladık. Çok az hata yaptık rakibe çok az alan verdik.
Bir kişi eksik olmamıza rağmen rakip de çok fazla pozisyon üretemedi. Biz daha fazla da gol atabilirdik. Neredeyse canımızı verme pahasına oynadık.
Bu maçta da konsantrasyonumuzun aynı şekilde olması gerekiyor. Aynı konsantrasyonla çıkarsak hiç şüphe yok ki yine galibiyetle ayrılırız.
Hakemlerin özellikle bize karşı biraz zorluk çıkardığını düşünüyorum ama biz bunlara rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
Örnek vermek gerekirse geçen sene oynadığımız Galatasaray maçının tamamını neredeyse 10 kişi oynamak zorunda kaldık.
Ona rağmen biz işimize odaklandık ve galibiyeti elde ettik. O maçı kazanmamızda takımımızın gücü çok etkiliydi. Takım olarak hepimiz çok odaklanmıştık. Konsantrasyonumuz çok yüksekti.
Eğer biz 10 kişi değil de 9 kişi oynasaydık yine de o maçı kazanabilirdik.