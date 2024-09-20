Fenerbahçeli yıldız derbi için sabırsızlanıyor: Galatasaray’ın her maçını izledi

Trendyol Süper Lig 6. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe yarın evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe’de 7 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkan yıldız futbolcu Galatasaray derbisi için sabırsızlanıyor. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Sofyan Amrabat, Galatasaray derbisinde sahada olmayı hedefliyor.
Uzun görüşmelerin ardından Fenerbahçe'nin, Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, son Kasımpaşa mücadelesinin son anlarında oyuna girmişti.
Hırslı ve istekli görüntüsüyle hemen dikkatleri çeken Amrabat, bir bakıma kendisine verilen ilk şansı en iyi şekilde değerlendirmiş oldu.
Faslı yıldızın, Galatasaray mesaisine başlanılmasının ardından idmanlardaki formda görüntüsünün, teknik direktör Jose Mourinho'yu son derece memnun ettiği öğrenildi.
Takımdaki diğer arkadaşlarından derbinin atmosferi hakkında bilgi alan ve iyice havaya giren yıldız futbolcunun, ilk 11'de olmak için bu haftaki idmanları en iyi şekilde değerlendiriyor.
Amrabat'ın özel olarak da, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçları bireysel anlamda analiz ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.