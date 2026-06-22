Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bodrum FK'da Hotic Mardin 1969 Spor'a transfer oluyor

Bodrum FK'da Hotic Mardin 1969 Spor'a transfer oluyor

11:2222/06/2026, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Hotic 12 karşılaşmada 5 gol atıp, 4 de asist yaptı.
Hotic 12 karşılaşmada 5 gol atıp, 4 de asist yaptı.

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün geçen sezonun devre arasında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman Clup'tan kadrosuna dahil ettiği Boşnak sağ kanat Dino Hotic'in takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Bodrum FK ile yarım sezonluk sözleşme imzalayan Hotic'in 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Mardin 1969 Spor'la prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Bodrum FK'da play-offlar dahil 12 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 775 dakika süre aldı. Hotic, 12 karşılaşmada 5 gol atıp, 4 de asist yaparak başarılı bir performans ortaya koymuştu.

#Bodrum FK
#Ajman Clup
#Dino Hotic
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi? Yeni yargı paketinde neleri kapsıyor, düzenlememe neler var?