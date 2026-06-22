Canlı yayında Doku’yu hedef aldı, sonucu ağır oldu

Fransız spor sunucusu France Pierron, eşinin doğumu için Belçika Milli Takımı kampından geçici olarak ayrılan Jérémy Doku’yu canlı yayında eleştirdi. L’Équipe, tepki çeken açıklamaların ardından Doku ve ailesinden özür dilerken Pierron’u sezon sonuna kadar yayından uzaklaştırdı.

L’Équipe, France Pierron’u yayından uzaklaştırdı

Fransız spor sunucusu France Pierron, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında eşinin doğumuna katılmak için Belçika Milli Takımı kampından geçici olarak ayrılan Jérémy Doku hakkındaki sözleri nedeniyle yayından uzaklaştırıldı.

Fransız medya grubu L’Équipe, Pierron’un açıklamalarının kurumun değerlerini yansıtmadığını belirterek Belçikalı futbolcudan, ailesinden ve izleyicilerden özür diledi.

Olaydaki önemli gelişmeler şöyle:

Belçika Milli Takımı’nın kanat oyuncusu Jérémy Doku, eşinin doğumu nedeniyle kamptan geçici olarak ayrıldı.

France Pierron, Doku’nun kararını L’Équipe’in Dünya Kupası özel yayınında eleştirdi.

Açıklamaların ardından L’Équipe, Pierron’un sözlerinden ayrıştığını duyurdu.

Pierron, programın sezon sonuna kadar olan bölümünde yayından uzaklaştırıldı.

Jérémy Doku’nun kararını eleştirdi

Pierron, canlı yayında yaptığı değerlendirmede Dünya Kupası’nda mücadele etmenin futbolcular için nadir bir fırsat olduğunu savundu. Doku’nun eşinin yanında olmak amacıyla kamptan ayrılmasını eleştiren Pierron, futbolcunun turnuvayı önceliklendirmesi gerektiğini ileri sürdü.

Sunucu ayrıca babanın doğum sırasındaki rolünün sınırlı olduğunu öne süren ifadeler kullandı. Pierron’un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada ve spor kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

L’Équipe, Doku ve ailesinden özür diledi

Tepkilerin ardından açıklama yapan L’Équipe, Pierron’un sözlerinin medya grubunun değerlerinden uzak olduğunu bildirdi. Kurum, Jérémy Doku’nun yanı sıra futbolcunun ailesi ve izleyicilerden özür diledi.

France Pierron da kullandığı ifadelerin kişisel görüşleri olduğunu belirterek sözlerinin rahatsız ettiği kişilerden özür diledi. L’Équipe yönetimi ise Pierron’un sezon sonuna kadar programda yer almamasına karar verdi.