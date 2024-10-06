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Deniz Öncü Japonya'da 17'nci

Deniz Öncü Japonya'da 17'nci

11:396/10/2024, Pazar
AA
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Deniz Öncü, 53 numaralı motosikletle yarışıyor.
Deniz Öncü, 53 numaralı motosikletle yarışıyor.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Japonya etabını 17. sırada tamamladı.

Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışlara katılan Deniz Öncü, şampiyonanın 16. ayağında Japonya'da Mobility Resort Motegi Pisti'nde düzenlenen yarışta, damalı bayrağı 17. sırada geçti.


Yarışı, Gresini takımından İspanyol pilot Manuel Gonzalez birinci, MT Helmets-MSI takımı sürücüsü Japon Ai Ogura ikinci, ELF Marc VDS takımından Çek pilot Filip Salac da üçüncü oldu.


Moto2 Dünya Şampiyonası, Avustralya Motosiklet Grand Prix'siyle devam edecek.



#Moto2
#Deniz Öncü
#Japonya

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