Toprak Razgatlıoğlu Aragon'da yine ikinci

🇹🇷🎙️ Toprak Razgatlıoğlu: Stresli bir yarıştı. Dün motosikletin üzerinde kendimi çok iyi hissetmedim ama şu an iyi hissediyorum. Son viraja kadar savaşabilmek güzel. Bir yarışımız daha var. Onu kazanmayı hedefliyorum.



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