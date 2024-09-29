logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Motor Sporları
Toprak Razgatlıoğlu Aragon'da yine ikinci

Toprak Razgatlıoğlu Aragon'da yine ikinci

14:0929/09/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
Toprak Razgatlıoğlu podyumda böyle poz verdi.
Toprak Razgatlıoğlu podyumda böyle poz verdi.

İspanya'nın doğusundaki Motorland Aragon pistinde düzenlenen, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 10. ayağının ikinci gün yarışlarının ilkinde piste çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışı yine ikinci sırada tamamladı.

Superbike'da 10 turdan oluşan "Tissot Superpole" bölümündeki yarışta 5. sıradan piste çıkan Razgatlıoğlu, Ducati motorlarıyla yarışan rakipleri Nicolo Bulega ve Alvaro Bautista ile çok çekişmeli geçen mücadelenin ardından damalı bayrağı 2. sırada geçti.


Razgatlıoğlu, çıkışta 7.liğe düştükten bir tur sonra 2.liğe çıktı.


Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi olan Bulega'yı iki kez geçerek son 3 tura 1. giren Razgatlıoğlu son turda İspanyol Bautista'ya geçilerek yarışı 2. tamamladı.


Puanlamanın ana yarışa göre daha düşük olduğu "Tissot Superpole"da Bautista 1'inci, Razgatlıoğlu 2'nci, Bulega ise 3'üncü sırada yer aldı.



Puan farkı 35

Razgatlıoğlu, dünkü ilk ana yarışta da Andrea Iannone'nin ardından 2. olmuştu.


Puanını 394 yapan Razgatlıoğlu, en yakın rakibi 2. sıradaki Bulega (359) ile arasındaki puan farkını 35'e çıkarırken Bautista 308 puanla Bulega'yı takip etti.


ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışan ve Superbike kariyerinde henüz Aragon pistinde 1'inciliği bulunmayan milli motosikletçi, TSİ 15.00'da ana yarışta sezonda son kez bu piste çıkacak.


Razgatlıoğlu, Superbike'ın Fransa ayağında 6 Eylül'deki serbest antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından Aragon öncesindeki son iki yarışa katılamamıştı.










#Dünya Superbike Şampiyonası
#Toprak Razgatlıoğlu
#Aragon

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hastalıkları geçirenler dikkat! Erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz! İşte SGK'nın yayımladığı liste...