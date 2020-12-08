MİLLİ TAKIM

Dünya Kupası eleme maçları ne zaman oynanacak?

2022 Dünya Kupası elemelerinde maç tarihleri belli oldu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde maçlar 24-25 Mart 2021’de başlayacak ve 14-16 Kasım 2021’de oynanacak müsabakalarla sona erecek. Play-offlar ise 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynayacak.

Haber Merkezi İHA
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alacak.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç tarihleri belli oldu. UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar’ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek. Gruplarda yer alan takımlar, birbirleriyle iç sahada ve deplasmanda birer kez karşılaşacak. Müsabakalar Mart 2021 - Kasım 2021 döneminde oynanacak.

Dünya Kupası finallerine katılım nasıl olacak?

Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine doğrudan katılma hakkı elde edecek. 10 grup ikincisi ise, 2020/2021 UEFA Uluslar Ligi turnuvası genel sıralamasında en üst sırada yer alan ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gruplarında ilk ikiye girememiş 2 takımla birlikte play-off karşılaşmalarına katılacak. Bu 12 takım, 4’erli 3 play-off yoluna ayrılacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları sonrasına Dünya Kupası finaline gidecek son 3 takım daha belirlenecek.

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.
A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

  • Eleme grupları maç tarihleri şöyle:
  • 1. Maçlar: 24-25 Mart 2021
  • 2. Maçlar: 27-28 Mart 2021
  • 3. Maçlar: 30-31 Mart 2021
  • 4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021
  • 5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021
  • 6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021
  • 7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021
  • 8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021
  • 9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021
  • 10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021
  • Play-off maçlarının tarihleri: 24-25 ve 28-29 Mart 2022

A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar, İsviçre'nin Zürih kentinde çekildi. Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya; İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katıldı.Ay-Yıldızlılar birinci ve üçüncü torbadan kendisine denk gelebilecek takımlarla eşleşti.İşte A Milli Takımımızın grubundaki takımlar;HollandaTÜRKİYENorveç KaradağLetonyaCebelitarık2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar şöyle:A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, AzerbaycanB Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, KosovaC Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, LitvanyaD Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, KazakistanE Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, EstonyaF Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, MoldovaG Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, CebelitarıkH Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, MaltaI Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San MarinoJ Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn📰 CONFIRMED: Here are the groups for @UEFA&#39;s #WCQ on the road to #WorldCup Qatar 2022! 🤔 Which games stand out to YOU? pic.twitter.com/sLsXolLR3t&mdash; FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020 Avrupa'dan 13 takım Katar'a gidecekUEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.Şenol Güneş'ten milli takım değerlendirmesi: "Biz sadece takıldık yine kalkıp koşacağız"Nihat Özdemir'den Şenol Güneş eleştirilerine cevap: Euro olarak yazılan rakamlar gerçek dışı

Dünya Kupası yolunda A Milli Takımımıza rakip olan Norveç Milli Takımı'nda Alexander Sörloth kurayı değerlendirdi.
Dünya Kupası yolunda A Milli Takımımıza rakip olan Norveç Milli Takımı'nda Alexander Sörloth kurayı değerlendirdi.

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