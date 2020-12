2022 Dünya Kupası elemelerinde maç tarihleri belli oldu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç tarihleri belli oldu. UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar’ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek. Gruplarda yer alan takımlar, birbirleriyle iç sahada ve deplasmanda birer kez karşılaşacak. Müsabakalar Mart 2021 - Kasım 2021 döneminde oynanacak.

Dünya Kupası finallerine katılım nasıl olacak?

Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine doğrudan katılma hakkı elde edecek. 10 grup ikincisi ise, 2020/2021 UEFA Uluslar Ligi turnuvası genel sıralamasında en üst sırada yer alan ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gruplarında ilk ikiye girememiş 2 takımla birlikte play-off karşılaşmalarına katılacak. Bu 12 takım, 4’erli 3 play-off yoluna ayrılacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları sonrasına Dünya Kupası finaline gidecek son 3 takım daha belirlenecek.

Eleme grupları maç tarihleri şöyle:

1. Maçlar: 24-25 Mart 2021

24-25 Mart 2021 2. Maçlar: 27-28 Mart 2021

27-28 Mart 2021 3. Maçlar: 30-31 Mart 2021

30-31 Mart 2021 4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021

1-2 Eylül 2021 5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021

4-5 Eylül 2021 6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021

7-8 Eylül 2021 7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021

8-9 Ekim 2021 8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021

11-12 Ekim 2021 9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021

11-13 Kasım 2021 10. Maçlar : 14-16 Kasım 2021

: 14-16 Kasım 2021 Play-off maçlarının tarihleri: 24-25 ve 28-29 Mart 2022