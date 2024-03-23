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Spor

Eski Fenerbahçeli yıldız parkelere veda etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda da iki ayrıdönemde forma giyen 35 yaşındaki Sırp oyuncu Nemanja Bjelica, basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

22:53 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:56 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Nemanja Bjelica
Nemanja Bjelica

Fenerbahçe Beko da iki farklı dönemde forma giyen 35 yaşındaki Sırp oyuncu Nemanja Bjelica, parkelere veda ettiğini duyurdu.


Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bjelica, "Hiç kimsenin zamana karşı yarışını kazanamadığını bir yerlerde okumuştum" diyerek 20 yıllık basketbol kariyerini sona erdirdiğini açıkladı.


Bjelica, sezon başında Fenerbahçe Beko'dan ayrılarak Kızılyıldız'a transfer olmuştu. 2013 ile 2015 yılları arasında da Fenerbahçe formasını terleten Bjelica, THY Avrupa Ligi'nde 2014-2015 normal sezonunda en değerli oyuncu (MVP) seçilmişti.


NBA kariyerinde ise Sırp oyuncu, 7 sezonda Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings ve Golden State Warriors formalarını giydi. Bjelica, NBA kariyerinin son adresi olan Warriors ile şampiyonluk sevinci de yaşamıştı.


Nemanja Bjelica'nın vedası:



#Nemanja Bjelica
#Fenerbahçe Beko
#NBA
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