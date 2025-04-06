Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha! İşte nedeni

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'la kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic'in ardından kaleci İrfan Can Eğribayat da kadroya alınmadı. Sebebi ise belli oldu.
Süper Lig'in 30. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla kadroya dahil edilmemişti.
Öte yandan Fenerbahçe'de bir isim daha kadroya alınmadı. Sarı-lacivertli takımda grip olduğu belirtilen kaleci İrfan Can Eğribayat da Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.