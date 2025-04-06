Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha! İşte nedeni

Süper Lig'in 30. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla kadroya dahil edilmemişti.

Öte yandan Fenerbahçe'de bir isim daha kadroya alınmadı. Sarı-lacivertli takımda grip olduğu belirtilen kaleci İrfan Can Eğribayat da Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.