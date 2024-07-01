Galatasaray'ın kamp programı belli oldu: 5 hazırlık maçı

Galatasaray Futbol A Takımı, 11 Temmuz ve 27 Temmuz tarihleri aralığında LASK’ın ev sahipliği ve @matchpr_ organizasyonuyla katılacağı Summer Series Upper Austria’da beş hazırlık maçı oynayacak.



Takımımız turnuvanın açılış maçında 11 Temmuz Perşembe günü LASK ile TSİ 20.30’da… pic.twitter.com/b7OUjLbsOf