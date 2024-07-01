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Spor

Galatasaray'ın kamp programı belli oldu: 5 hazırlık maçı

Galatasaray, 11 Temmuz - 27 Temmuz tarihleri arasında katılacağı Summer Series Upper Austria'da 5 hazırlık maçı oynayacak. İşte detaylar...

20:19 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:20 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray
Galatasaray

Galatasaray, 11 Temmuz - 27 Temmuz tarihleri arasında katılacağı Summer Series Upper Austria'da 5 hazırlık maçı oynayacak.


Sarı-kırmızılı ekip turnuvanın açılış maçında 11 Temmuz Perşembe günü LASK ile TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da karşı karşıya gelecek.


LASK ile oynayacağı maçın ardından sırasıyla Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşı karşıya gelecek.


Maç programı şu şekilde:

11 Temmuz Perşembe - 20.30

Lask - Galatasaray (Raiffeisen Arena)


15 Temmuz Pazartesi - 20.30

Galatasaray - Fortuna Düsseldorf (Raiffeisen Arena)


18 Temmuz Perşembe - 20.30

Galatasaray - Trencin (Raiffeisen Arena)


24 Temmuz Çarşamba - 20.30

Galatasaray - Lecce (Raiffeisen Arena)


27 Temmuz Cumartesi - 20.30

Galatasaray - Parma (Raiffeisen Arena)






#Galatasaray
#Galatasaray hazırlık kampı
#Summer Series Upper Austria
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