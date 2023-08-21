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Spor

İsmail Kartal: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederken mücadelenin ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

23:41 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederken mücadelenin ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.



İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

Maçtan önce de söyledim, futbol şehri Samsunspor'a bundan sonraki sezonda başarılar diliyorum. Ama maça çok iyi başlayamadık, bu kadar güzel bir atmosferde daha güzel bir zeminde oynamak isterdik. Zemin biraz bizim ilk 15 dakikada oyuna tutuk başlamamıza neden oldu. Ama yavaş yavaş oyunu ele aldık. Devre arasında konuştuk. Bugün kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum.


Zamanla yarışıyoruz. Bugün pazartesi, perşembe maç var. 2-2.5 gün vaktimiz var. En sağlıklı, en dinlenik oyuncularımızla Twente maçına en güzel şekilde çıkıp, güzel bir sonuçla rövanş maçına gitmek istiyoruz.



#İsmail Kartal
#Fenerbahçe
#Süper Lig
35 dakika önce
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