Ankaragücü-Adana Demirspor
Süper Lig'in 2.haftasında Ankaragücü ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü'nün golünü 42'de Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Adana Demirspor'un golünü ise penaltıdan M. Niang attı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'na oynanan mücadelede hakem Cihan Aydın yönetti.
Adana Demirspor bu skorla puanını 4 Ankaragücü ise ligde ilk puanını aldı.
İki takımda sahasan birer puanla ayrıldı.
Ankaragücü-Adana Demirspor maç özeti
5. dakikada Hayrullah’ın sağ taraftan yaptığı ortada Ali Sowe’un altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
7. dakikada ceza yayı önünden topla buluşan Ali Sowe’un sol ayağı ile yaptığı sert şut sonrası meşin yuvarlak, sol kale direğinin dibinden auta gitti.
10. dakikada Kitsiou’nun pasında topla buluşan Ali Sowe’un ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç’da kaldı.
24. dakikada Rodriues’in sol taraftan açtığı ortada Niang şutunu çekti. Top savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü. İtirazlardan sonra pozisyonu tekrar izlemek için VAR’a giden hakem Cihan Aydın, Ankaragücü savunmasında Mert’in topa elle müdahalede bulunduğunu belirterek penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Mbaye Niang’ın vuruşunda meşin yuvarlak, sol alt köşeden filelerle buluştu. 0-1
35. dakikada sol tarafta topla buluşan Renaldo, Svenssondan sıyrılarak son çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa uzak kale direği dibinden Kitsiou kayarak vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.
37. dakikada Renaldo’nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, çok az farkla uzak kale direğinin yanından auta gitti.
42. dakikada Tolga’nın vuruşunda top kaleci Ertaç’tan sekerek Efkan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
56. dakikada orta alanda topla buluşan Renaldo, rakibini çalımlayarak ceza sahası içine kadar girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan içeri çevirdiği topta Ali Sowe’un sol ayağı ile bekletmeden yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
61. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleciyide geçen topu savunmada Mert, son anda çizgiden çıkarttı.
73. dakikada Ankaragücü atağında sağ taraftan gelen ortada Efkan, kontrol ettikten sonra yakın mesafeden şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak, kornere gitti.
79. dakikada Hanousek’in sol taraftan verdiği pasta Chatzigiovanis’in ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruş sonrası Ertaç’ın müdahalesi sonrası meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
90+1. Dakikada ceza yayı gerisinden kaleyi tam karşısına alan noktadan Nani’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci sol köşeye gelen topu kurtardı.