Adana Demirspor bu skorla puanını 4 Ankaragücü ise ligde ilk puanını aldı.

5. dakikada Hayrullah’ın sağ taraftan yaptığı ortada Ali Sowe’un altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

7. dakikada ceza yayı önünden topla buluşan Ali Sowe’un sol ayağı ile yaptığı sert şut sonrası meşin yuvarlak, sol kale direğinin dibinden auta gitti.

37. dakikada Renaldo’nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, çok az farkla uzak kale direğinin yanından auta gitti.

56. dakikada orta alanda topla buluşan Renaldo, rakibini çalımlayarak ceza sahası içine kadar girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan içeri çevirdiği topta Ali Sowe’un sol ayağı ile bekletmeden yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak, üstten auta gitti.