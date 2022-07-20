Joshua King: "Bana göre beraberlik adil oldu"

Joshua King, Dinamo Kiev ile 0-0 biten UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçından sonra açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu açıklamasında, "Zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. Bizim de yarattığımız şanslar vardı ancak değerlendiremedik. Onlar da yarattılar. Bana göre netice olarak adil oldu. Şuanda bu maç bitti, ikinci maç için bekleyeceğiz; hazırlıklarımızı yapıp. Burada birazcık da olsa taraftarlarımızın etkisini gördük. İngiltere’de de var bu taraftar. Ama burada gördüğüme alışık değilim. Otelde ve stadyumda bizi destekleyenler çok iyi iş çıkarttı. Fenerbahçe taraftarı harika. Bir sonraki maç için sabırsızlanıyorum. İki ay futbol oynamamıştım, maç içerisinde istediğim performansıma ulaşamadım ama çok kısa bir süre içerisinde iyi yere geleceğim.” ifadelerine yer verdi.

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