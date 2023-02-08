Katar'dan anlamlı destek: Bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma neden oldu. Herkes depremzedeler için seferber olurken, Galatasaraylı yönetici Erden Timur ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu da destek için deprem bölgesine gitti.