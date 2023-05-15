Kim Min Jae kararını verdi: Premier Lig'e gidiyor

Gelecek sezon için sağlam bir kadro kurmak isteyen Manchester United, Napoli'den Kim Min Jae transferinde sona geldi.

Mattino'da yer alan habere göre, Manchester United, Kim Min Jae'yi transfer için ikna etti. Taraflar arasında son pürüzlerin giderildiği aktarıldı.

Haberde, Min Jae'nin, İtalya'da mutlu olduğu fakat Premier Lig hayali nedeniyle bu transfere "Evet" dediği kaydedildi. İtalyan ekibinin, Kim Min Jae'i geçen sezon Fenerbahçe'den 18 milyon euroya aldığı ve 50-60 milyon euro arasındaki serbest kalma maddesi nedeniyle bu transferden büyük kar elde edecek.