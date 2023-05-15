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Spor

Kim Min Jae kararını verdi: Premier Lig'e gidiyor

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, uzun zamandır radarında olan Kim Min Jae transferinde sona geldi. İngiliz devi Manchester United, yıldız stoper için son detayları görüşüyor.

19:19 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kim Min Jae, sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu

Kim Min Jae, sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu

Gelecek sezon için sağlam bir kadro kurmak isteyen Manchester United, Napoli'den Kim Min Jae transferinde sona geldi.

Mattino'da yer alan habere göre, Manchester United, Kim Min Jae'yi transfer için ikna etti. Taraflar arasında son pürüzlerin giderildiği aktarıldı.

İkna oldu

Bu iş tamam! Kim Min Jae Manchester'a 'Evet' dedi

Fenerbahçe'den transfer olmuştu

Haberde, Min Jae'nin, İtalya'da mutlu olduğu fakat Premier Lig hayali nedeniyle bu transfere "Evet" dediği kaydedildi. İtalyan ekibinin, Kim Min Jae'i geçen sezon Fenerbahçe'den 18 milyon euroya aldığı ve 50-60 milyon euro arasındaki serbest kalma maddesi nedeniyle bu transferden büyük kar elde edecek.




#Kim Min-Jae
#Napoli
#Manchester United
1 saat önce
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