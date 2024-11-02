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Liverpool iki dakikada geri döndü: Ferdi Kadıoğlu'nun golü Brighton'a yetmedi | ÖZET

Liverpool iki dakikada geri döndü: Ferdi Kadıoğlu'nun golü Brighton'a yetmedi | ÖZET

20:252/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Salah üç puanı getirdi.
Salah üç puanı getirdi.

Liverpool, Premier Lig 10. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Brighton'u 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Gakpo ve 72. dakikada Salah attı. Konuk ekibin tek golünü 14. dakikada milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu attı. Bu sonucun ardından Liverpool puanını 25 yaparak liderliğe yükseldi. Liverpool - Brighton maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig 10. hafta karşılaşmasında Liverpool sahasında Brighton'u ağırladı.


Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool 2-1 kazandı.


Galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Gakpo ve 72. dakikada Salah kaydetti.


Brighton'un tek golünü 14. dakikada milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu attı.


Bu sonucun ardından Liverpool puanını 25 yaparak liderliğe yükseldi. Brighton ise 16 puanla 7. sıraya geriledi.


LİVERPOOL - BRIGHTON MAÇ SONUCU


LİVERPOOL - BRIGHTON MAÇ ÖZETİ

Liverpool - Brighton maçının özetini izlemek için


PREMİER LİG PUAN DURUMU


#Liverpool
#Brighton
#Premier Lig

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