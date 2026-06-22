Pep Guardiola ile yollarını ayıran Manchester City'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Premier Lig ekibi, Enzo Maresca ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Dünya futbolunun gözü kulağı Premier Lig'deki bu dev teknik direktör hamlesine çevrildi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun paylaştığı son dakika bilgisine göre; Manchester City, takımı emanet edeceği yeni ismi İtalya pazarından seçti. Maviler, son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çeken Enzo Maresca ile el sıkıştı.
Enzo Maresca, Manchester City camiasına yabancı bir isim değil. Daha önce kulüp bünyesinde Manchester City'nin altyapı (EDS) takımını çalıştıran ve ardından A takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen İtalyan çalıştırıcı, bu kez "1 numara" olarak Etihad Stadyumu'na geri dönüyor. Kulüp felsefesini ve sistemini yakından tanıması, Maresca'nın tercih edilmesindeki en büyük etken oldu.
Gelen bilgilere göre taraflar, 3 yıllık bir sözleşme üzerinde tam mutabakata vardı.