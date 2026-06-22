Manchester City'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Enzo Maresca, Manchester City camiasına yabancı bir isim değil. Daha önce kulüp bünyesinde Manchester City'nin altyapı (EDS) takımını çalıştıran ve ardından A takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen İtalyan çalıştırıcı, bu kez "1 numara" olarak Etihad Stadyumu'na geri dönüyor. Kulüp felsefesini ve sistemini yakından tanıması, Maresca'nın tercih edilmesindeki en büyük etken oldu.