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Mazıdağı Fosfatspor play-off şansını zora soktu

Mazıdağı Fosfatspor play-off şansını zora soktu

17:2521/04/2025, Pazartesi
IHA
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Mazıdağı Fosfatspor
Mazıdağı Fosfatspor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Mazıdağı Fosfatspor'un play-off şansı zora girdi. Fosfatspor'un play-off potasına girebilmesi için Muğlaspor deplasmanında galip gelmesi ve 5. sırada yer alan Uşakspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.

TFF 3. Lig 29. haftasında Nevşehir Belediyespor'a konuk olan Fosfatspor, deplasmanda 9-0'lık tarihi bir skorla rakibini mağlup ederek play-off yolunda 3 puanı hanesine yazdırdı.


Aldığı galibiyetin ardından 43 puan ile 7. sıraya yükselen mavi-beyazlı ekip, play-off potasının 2 puan gerisinde yer alıyor.


Mardin temsilcisi, ligde son maçında lider Muğlaspor'a konuk olacak. Mazıdağı Fosfatspor'un play-off potasına girebilmesi için Muğlaspor deplasmanında galip gelmesi ve 5. sırada yer alan Uşakspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.





#Mazıdağı Fosfatspor
#Nesine 3.Lig
#Nevşehir Belediyespor
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