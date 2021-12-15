Spor Menchester City Guardiola yönetiminde karşılaştığı 29 takımdan 28ini yendi
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Menchester City Guardiola yönetiminde karşılaştığı 29 takımdan 28'ini yendi

Lig'in 17. haftasında Leeds United'ı 7-0 mağlup eden Menchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola böylece, Premier Lig'de karşılaştığı 29 kulüpten 28'ini mağlup etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Menchester City Guardiola yönetiminde karşılaştığı 29 takımdan 28ini yendi
Pep Guardiola

Premier Lig'de Menchester City fırtınası esiyor. City ligde oynadığı son yedi maçı da kazandı. 41 puanla en yakın takipçisi Liverpool'un 4 puan önünde bulunun Guardiola'nın öğrencileri, İspanyol teknik adamla Premier Lig'de karşılaştıkları 29 takımdan 28'ini yendi.

Yenemediği tek takım Middlesbrough

Pep Guardiola Menchester City ile Premier Ligde mağlup edemediği tek takım Middlesbrough. City 2016-2017 sezonunda ligde iki maçta da rakibiyle berabere kaldı.

  • İspanyol hocanın ligde karşılaşıp yenemediği tek takım Middlesbrough o sezon bir alt lige düştü.
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