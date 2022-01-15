Metin Tekin: "Larin'e bu paralar verilmez"

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve iki haftalık galibiyet özlemine son verdi.
Siyah-beyazlıların efsane futbolcularından Metin Tekin, son düdüğün ardından karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Tekin'in, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı sonrası NTV'de yaptığı yorumlar şöyle;
"Oyun olarak gelişe bir şey yok"
- "Bu sezonun karakterinde kazanmak çok önemli hale geldi. Şampiyonluk adayı takımlar kazanamıyor çünkü. Beşiktaş'ın 3 maçlık maratonunda kazanarak başlaması önemli. Oyun anlamında değişen, gelişen bir şey yoktu. Sadece golden sonra Gaziantep'in Beşiktaş kalesine gittiği anlar vardı değişik olan. O da çabadan öteye gidemedi pozisyon olmadı çünkü. Beşiktaş'ın oyun anlamında istediği seviye değil tabii ki bu. Geçen haftaki üretkenlik ve zenginlik bu maçta yoktu. Şampiyonluk adayları vasata da alıştırdı biraz oynadıkları oyunla. Çünkü kolay kazanamıyorlar"
"Larin'e bu paralar verilmez"
- "Bu piyasa içinde Larin'e 2-2,5 milyon euro verilmesini çok fazla buluyorum. Çok net oyuncu olması lazım. Oyuna hevesi olan bir oyuncu orası ayrı. Neden bu kadar istiyorum diye onu göstermek istiyorum diyor her maçta."
"Beşiktaş'ın nasıl bir projesi olduğunu ben bilmiyorum"
- "Bu sene maliyet ve hedeften uzaklaştı Beşiktaş. Yine de bir hedefi olmak zorunda Beşiktaş'ın. Önder (Karaveli) Hoca'yla gidilmesinin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Benim orada merak ettiğim proje. Burada açıklanmaya muhtaç bir durum var. Beşiktaş'ın nasıl bir projesi olduğunu ben bilmiyorum o yüzden değerlendiremiyorum, açıklanması gerekiyor."
"Uygun hoca bulunca değişiklik olabilir"
- "Beşiktaş'ı çok iyi temsil etmiştir şu ana kadar Önder Karaveli. Projesine uygun teknik adam bulunduktan sonra değişiklik olabilir, kapısı da açık bırakılıyor biraz onu gördük."
"Transfere gerek yok"
- "Devre arası transferi yapmasına gerek yok Beşiktaş'ın. Çok enteresan, çok fırsat transferi olursa olabilir tabii ki. İhtiyaç transferi değil ama fırsat transferi tabii ki olabilir."