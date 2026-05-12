Namağlup Benfica'ya Şampiyonlar Ligi şoku: Mourinho zoru başarıyor

09:32 12/05/2026, Salı
Jose Mourinho
Benfica, Portekiz Premier Ligi’nin 33. haftasında sahasında Braga ile 2-2 berabere kaldı. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica namağlup serisini sürdürse de, zirve yarışında kritik puan kaybı yaşayarak son haftaya 3. sırada girdi.

Da Luz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan ev sahibi ekip, 46. dakikada eski Beşiktaşlı Rafa Silva’nın golüyle öne geçti. Ancak Braga bu gole yalnızca iki dakika sonra Pau Victor ile cevap verdi.

Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremeyince mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Benfica puanını 77’ye yükseltti ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Ancak Jose Mourinho’nun ekibi, lider Sporting CP’in gerisinde kalarak sezonun son haftasına Şampiyonlar Ligi potasının dışında 3. sırada girdi.




