Spor ÖZET | Polonya-Suudi Arabistan 2-0
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ÖZET | Polonya-Suudi Arabistan: 2-0

Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenerek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan, ikinci maçında Polonya'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin özetine ve gollerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Polonya-Suudi Arabistan: 2-0
ÖZET | Polonya-Suudi Arabistan: 2-0

Suudi Arabistan ile Polonya, C Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya geldi. Maçın büyük bölümünde iyi oynayan fakat fırsatları değerlendiremeyen Suudlar, Polonya'ya 2-0 mağlup oldu.

İlk yarıda 1-0 gerideyken bir de penaltı kaçıran Suudlar ikinci golü de hatayla kalelerinde gördü. Polonya'nın gollerini Zielinski ile Lewandowski kaydetti.

  • Lewandowski, bu gol ile birlikte kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü Suudi Arabistan'a karşı attı.

Dünya Kupası C grubunda son maçlarda Polonya Arjantin ile, Suudi Arabistan ile Meksika karşılaşacak.

Polonya - Suudi Arabistan maçının özetini ve golleri

Polonya-Suudi Arabistan maç özetini izlemek için tıklayınız...

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