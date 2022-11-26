ÖZET | Polonya-Suudi Arabistan: 2-0

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiçbir ülkeden icazet almayız

ABD’nin Pençe-Kılıç Harekatı ile ilgili açıklamasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Güvenliğimizi sağlamak noktasında hiçbir ülkeden icazet almamız söz konusu değil” dedi. Kalın, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda ise, "Türkiye’ye karşı terör suçları işleyenler için somut adımların atılması NATO sürecini de hızlandıracaktır" dedi.