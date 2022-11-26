ÖZET | Polonya-Suudi Arabistan: 2-0

Suudi Arabistan ile Polonya, C Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya geldi. Maçın büyük bölümünde iyi oynayan fakat fırsatları değerlendiremeyen Suudlar, Polonya'ya 2-0 mağlup oldu.
İlk yarıda 1-0 gerideyken bir de penaltı kaçıran Suudlar ikinci golü de hatayla kalelerinde gördü. Polonya'nın gollerini Zielinski ile Lewandowski kaydetti.
- Lewandowski, bu gol ile birlikte kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü Suudi Arabistan'a karşı attı.
Dünya Kupası C grubunda son maçlarda Polonya Arjantin ile, Suudi Arabistan ile Meksika karşılaşacak.
Polonya - Suudi Arabistan maçının özetini ve golleri
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