Saat 20.00’deki maçta rakip Hollanda: ​Yolumuz açık olsun

Türkiye, Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında bugün Hollanda’yı konuk edecek. A Milli Futbol Takımı, finallere katılabilmek için Hollanda, Norveç, Letonya, Karadağ ve Cebelitarık’ın bulunduğu Avrupa Elemeleri G Grubu’nu lider bitirmeye çalışacak. Türkiye ile Hollanda arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Grubun diğer maçlarında ise saat 22.45’te Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.

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Avrupa elemelerinde mücadele edecek 55 takımdan elemeleri geçen 13 takım, 2022 Dünya Kupası’na vize alabilecek. Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Dünya Kupası vizesi alacak. 10 grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi’nde en iyi dereceye sahip iki takımın aralarına katılmasıyla play-off turu maçlarına çıkacak. Türkiye, Hollanda karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ilk maçına çıkacak. Milliler, 125 gün sonra bir karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, son karşılaşmasını 18 Kasım 2020’de deplasmanda Macaristan ile oynamıştı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi son grup maçında rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

Türkiye’de çok sayıda yetenekli oyuncu var

Hollanda Teknik Direktörü Frank De Boer, Türkiye’nin kadro zenginliğine dikkat çekerek, “Türkiye iyi oyunculardan oluşan bir takım. Özellikle Hakan Çalhanoğlu gibi çok önemli bir isme sahipler. Türkiye’nin kadrosunda çok sayıda etkili oyuncu mevcut” dedi. Bir dönem Galatasaray’da forma giyen de Boer, “Türkiye’de 6 ay oynadım, harika taraftarlar gördüm. Maçta Türk seyircilerin olmaması ise, onlar için dezavantaj” diye konuştu.

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Şenol Güneş

Engelleri aşacak gücümüz var

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ile bugün Dünya Kupası elemelerinde oynayacağımız maç öncesi açıklamalarda bulundu. Futbolda en üst organizasyon olan Dünya Kupası için yola çıkacaklarını söyleyen Güneş, “İyi başlamak istiyoruz. İlk 2 rakibimiz gruptaki en güçlü rakipler. Onlara karşı alacağımız sonuçlar daha avantajlı hale getirebilir. Bu zorlu yolda engeller olacaktır ama engelleri aşacak gücümüz de var. Sahada ezik olmayan ama havaya da girmeyen, savaşan, vazgeçmeyen, oyun güzelliğini sergileyen bir takım olmak istiyoruz. Bunları yaptığımızda 2022 yolununun açılacağını düşünüyoruz. 2022 hayali dendiğinde, dünya çapında bir takım olmak, dünya çapında oyuncular ortaya çıkarmak... Bunlar geldiğinde, gelecek olan oyuncuların önü açılacaktır. Türkiye bize bir görev verdi. En iyisini yapmak için çalışıyoruz. inşallah başarırız. Yeni bir vizyon çizmek istiyoruz. Sportif başarıya ihtiyaç var. Önümüzdeki 3 maç var ve şimdi Hollanda maçını yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

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Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff’un ölüm yıldönümünün hatırlatılması üzerine ise Güneş, “Cruyff’un kitabını okudum. Hollanda arazisi küçük bir ülke. Arazinin çok iyi kullanılmasını iyi düzenledi. Futbolda da bunu yaptı. Ülkenin yapısı oyun kültürünü geliştiriyor. Trabzon’da öyle bir örnek verebilirim. Doğa şartları çok güzel etki yapıyor” dedi. Burak Yılmaz ise “Hollanda’yı iyi analiz ettik ve kazanmak istiyoruz. Hayalimiz Dünya Kupası’na katılabilmek” ifadelerini kullandı.